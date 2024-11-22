Дмитрий Воденников назначен генеральным директором ПАО «Россети Урал»

Решение принял Совет директоров компании на заседании 21 ноября 2024 года. Ранее Дмитрий Воденников занимал руководящие посты в ПАО «ФСК ЕЭС» (в настоящее время – ПАО «Россети») и возглавлял крупнейший филиал ПАО «Россети Московский регион» – «Московские кабельные сети».

Нового руководителя коллективу представил Председатель Совета директоров ПАО «Россети Урал», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниил Краинский.

Стаж Дмитрия Воденникова в энергетике составляет почти 30 лет. Он окончил Курганский государственный университет, карьеру в отрасли начал в «Курганэнерго». В дальнейшем многие годы работал в Магистральных электрических сетях Западной Сибири, а в 2015–2017 возглавлял другой филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Сибири. Под его руководством реализованы крупные проекты, нацеленные на электроснабжение развивающихся промышленных кластеров, укрепление межрегиональных энергетических связей, в том числе между Уралом и Сибирью.

В июне 2017 года Дмитрий Воденников был назначен заместителем Председателя Правления – Главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС» и сосредоточился на решении задач, связанных с обеспечением высокой надежности Единой национальной электрической сети. В 2020 году он перешел в ПАО «Россети Московский регион» и стал директором филиала «Московские кабельные сети».

Дмитрий Воденников отмечен многими наградами, включая грамоту Президента РФ к памятной медали «За строительство Крымского моста», благодарственные письма и почетные грамоты Министра энергетики РФ, Мэра Москвы.