Новый грузовой терминал планируют построить в аэропорту Пулково в Петербурге

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге появится новый грузовой терминал. О совместном строительстве объекта договорились ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, оператор аэропорта «Пулково») и городской Комитет по транспорту на полях Международного форума и выставки «Транспорт России».

На привокзальной площади «Пулково» также планируют создать новый остановочный пункт междугородних и межрегиональных автобусных перевозок. Как сообщает пресс-служба Комтранса, соглашение о строительстве подписали глава ведомства Валентин Енокаев и генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

Размер терминала и объем необходимых инвестиций не раскрываются. В пресс-службе Комтранса РБК Петербург сообщили, что пока не могут комментировать другие подробности проекта. Строительство реализуют в рамках действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. «В случае необходимости для реализации проекта будут внесены соответствующие изменения в соглашение», — объяснили в ведомстве.

В ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» подчеркнули, что подписанное соглашение «фиксирует необходимость строительства грузового терминала и развития инфраструктуры для грузовых авиаперевозок».

Потребность в дополнительных мощностях аэропорта в части обработки авиагрузов появилась «в связи с развитием международных направлений», заявил Валентин Енокаев. «Мы фиксируем стабильный рост авиаперевозок и запрос на их дальнейшее увеличение из стран Азии, и, в частности, Китая», — подчеркнул он.

В феврале 2023 года АО «Аэропорт «Пулково», ВВСС и правительство Петербурга подписали допсоглашение о реконструкции, создании и эксплуатации инфраструктуры «Пулково» на срок до 2060 года. Оно актуализировало некоторые положения соглашения о ГЧП. Последнее вступило в силу в апреле 2010 года.

Тогда же была анонсирована вторая очередь проекта развития аэропорта Пулково. Сообщалось о начале проектирования новой посадочной галереи аэропорта, работах по реконструкции отдельных перронов и созданию специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов.