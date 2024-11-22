Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава г.о. Реутов Филипп Науменко посетили подстанцию 220 кВ «Восточная» компании «Россети Московский регион»

21 ноября в рамках рабочего визита председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко посетили подстанцию 220 кВ «Восточная» компании «Россети Московский регион». Директор филиала «Восточные электрические сети» Фёдор Гутнев ознакомил гостей с оборудованием подстанции и доложил о ходе реконструкции энергообъекта, который является основным поставщиком электроэнергии для потребителей Реутова.

«Данная электроподстанция – единственная в городском округе. Она предназначена для электроснабжения граждан, государственных учреждений, сельхозпредприятий, производственных и прочих потребителей как Реутова, так и Балашихи. Например, она снабжает: 79 центрально-тепловых пунктов, 23 детских сада, 19 школ, 4 больницы, 6 предприятий, 3 котельные и др. Переоценить значимость объекта для муниципалитетов трудно. Важно обеспечить бесперебойную работу подстанции», – сказал Игорь Брынцалов.

Как подчеркнул Фёдор Гутнев, обновление подстанции «Восточная» нацелено на перспективные темпы развития города Реутова и обеспечение его необходимой мощностью с учетом прогнозных объемов потребления электрической энергии. При этом и в настоящее время резерв мощности подстанции достаточный, и с учетом нагрузки по уже заключенным договорам составляет 68,54 МВА. Он отметил, что процесс реконструкции подстанции не влияет на параметры надежности и качества схемы электроснабжения города, в т.ч. в осенне-зимний период.

В ходе осмотра питающего центра было отмечено, что по сети 220 кВ от энергообъекта отходят восемь линий электропередачи: воздушные линии «Баскаково – Восточная», «Горенки – Восточная «Жулебино – Восточная», «Руднево – Восточная», кабельно-воздушные линии «Парковая – Восточная», «ТЭЦ-22 – Восточная», и кабельная линия «Восточная – Абрамово 1 и 2 цепь».

К сети 110 кВ подстанция присоединена восемью линиями электропередачи: воздушными линиями «Восточная – Кучино с отпайкой», «Восточная – Некрасовка с отпайкой», «Измайловская 1 и 2 цепь», кабельно-воздушными линиями «Реутовская А, Б», «Восточная – Черкизово 1 и 2».

Реконструкция подстанции «Восточная», направленная на модернизацию оборудования, была начата в 2023 году и проходит поэтапно. Так, в 2023 г. было построено новое здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), выполнена его внутренняя отделка, подключены инженерные коммуникации. На следующем этапе специалисты «Россети Московский регион» смонтировали 17 выключателей, открытые распределительные устройства 110 кВ, построили обходную систему шин, произвели наладку шинно-соединительного выключателя. В текущем году на подстанции произведен монтаж и наладка релейной защиты, связи, телемеханики и АСУ ТП.

Как сообщил Фёдор Гутнев, пять из 17-и вновь смонтированных выключателей уже полностью готовы для того, чтобы перезавести четыре воздушных линии 110 кВ («Восточная – Черкизово 1 цепь», «Восточная – Черкизово 2 цепь», Восточная – Измайлово 1 и 2 цепь») на новое открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ. Однако с целью недопущения снижения надежности электроснабжения потребителей г.о. Реутов в ходе осенне-зимнего периода перезавод воздушных линий на новое ОРУ 110 кВ запланирован после окончания ОЗП 2024/2025 г., весной 2025 года. Также в 2025 году энергетики компании осуществят монтаж оставшихся 12-и выключателей, что станет завершающим этапом реконструкции подстанции.