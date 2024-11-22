ТАСС уполномочен заявить: «Игры с качеством» уходят в прошлое

На текущей неделе Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин принял участие в работе Международной научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «ИГРЫ С КАЧЕСТВОМ: ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ ИМИДЖ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?», которая прошла на площадке ИТАР ТАСС и была организована АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



В рамках мероприятия состоялся интересный и конструктивный диалог представителей МВД, МЧС, Минпромторга, Минэкономразвития России, Росстандарта и отраслевых объединений производителей строительных материалов и изделий.



В ходе своего выступления Дмитрий Зорин представил опыт деятельности EL-Комитета НОПСМ по реализации механизмов общественного контроля, направленных на выявление и пресечение фактов реализации кабельной продукции ненадлежащего качества, а также конкретные предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в области государственного контроля за обращением строительной продукции.



Итоги работы конференции подтверждают решительный настрой как бизнеса, так и госструктур на преодоление существующих издержек в сфере противодействия незаконному обороту строительной продукции, а высказанные в ходе мероприятия предложения послужат основанием для выработки практических решений и рекомендаций для органов государственного контроля Российской Федерации и других стран – участниц ЕАЭС в этой области.