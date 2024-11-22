В 2025 году Росавтодор начнет перевод трассы Южно-Сахалинск – Корсаков в четырехполосное исполнение

В Сахалинской области продолжается модернизация федеральной дорожной сети. Данный вопрос является одним из ключевых с точки зрения экономического развития всего Дальневосточного федерального округа и обеспечения его транспортного суверенитета.

«В тесном и плодотворном сотрудничестве с региональной проектной командой и руководством Сахалинской области, в частности, Федеральное дорожное агентство проводит в субъекте комплексную работу по строительству качественных и современных магистралей и приведению в нормативное состояние действующих федеральных автомобильных дорог. Круглогодичное, комфортное, бесперебойное и безопасное движение транспорта – это обязательное условие экономического развития всей Сахалинской области, раскрытия её туристического потенциала и, безусловно, обеспечения комфортной среды для всех жителей и гостей этого уникального во всех отношениях региона», – прокомментировал Роман Новиков.

Один из основных вопросов – расширение до четырех полос движения трассы А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков протяженностью 23 км.

«Эта дорога является самой загруженной на острове: ежедневно по ней проезжает около 10 тыс. автомобилей. Учитывая, что интенсивность движения транспорта постоянно растет, нами предусмотрено увеличение её пропускной способности в рамках капитального ремонта. Сейчас проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе. В 2025 году после получения положительного заключения и при выделении финансирования планируем приступить к строительно-монтажным работам», – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Отметим, что проверку Главгосэкспертизы проходит и проект капитального ремонта на федеральной автомобильной дороге А-392 Южно-Сахалинск – Холмск. В 2019 году на перевале в районе Холмска из-за подвижки земляного полотна сошел оползень. С тех пор в целях обеспечения безопасности проезд транспорта осуществляется по временному объезду.

На участке с 84-го по 88-й км данной трассы планируется устранить деформации и повреждения земляного полотна, в том числе выполнить стабилизацию и укрепление верхнего оползневого склона, а также восстановить водоотвод. Работы рассчитаны на два года.

Не менее важным для области является и завершение работ по ликвидации грунтовых разрывов на трассе А-393 Южно-Сахалинск – Оха. В этом году дорожники перевели в асфальт еще 58 км этой магистрали.

Работы на последнем грунтовом разрыве – с 665-го по 719-й км трассы – планируется начать в следующем дорожно-строительном сезоне. Поскольку на этом участке выявлены слабые грунты, необходим технологический перерыв для стабилизации земляного полотна.

Таким образом, ремонт рассчитан на два года: в 2025-м – устройство земляного полотна с переходным типом покрытия, в 2026-м – асфальтирование автомобильной дороги.

Напомним, трасса Южно-Сахалинск – Оха протяженностью 834 км перешла в федеральную собственность в 2021 году, более 200 км на ней не имели асфальтобетонного покрытия. По состоянию на сегодняшний день, включая работы текущего года, грунтовые разрывы ликвидировали на 150 км дороги.