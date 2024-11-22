В отдаленных поселениях Хабаровского края установят гибридные электростанции

Гибридные установки, которые работают на энергии солнца и ветра, планируют разместить в отдаленных поселениях Хабаровского края, ими заменят устаревшие дизельные электростанции. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра энергетики региона Герман Тютюков.

"По плану в 2025 году начать реализацию обширной программы по замене устаревших дизельных электростанций в отдаленных населенных пунктах на объекты возобновляемой энергетики. Будем монтировать современные гибридные электростанции, которые будут сочетать в себе элементы ветряных, солнечных и дизельных электростанций. Дизельная часть будет использоваться больше как аварийный источник", - сказал Тютюков.

Такие установки потребляют значительно меньше топлива и намного более экологичны. Пока в регионе подобных объектов нет.

Всего в планах 23 населенных пункта. Это поселения Аяно-Майского, Вяземского, Нанайского, Николаевского и других районов.

"Электростанции в населенных пунктах требуют замены, они в рабочем состоянии, квалифицированный персонал поддерживает их деятельность, но эффективность их уже не та, расход топлива повышен", - уточнил исполняющий обязанности министра.

Земельные участки под установки будут использоваться те же, что заняты сейчас имеющимися объектами. Исторически территории под них выделяли довольно большие, поскольку нужны были места под топливные склады. Новые электростанции будут представлять собой комплекс в современном исполнении с ветрогенераторами и солнечными панелями. В случае пасмурной погоды, штилевой ситуации, а также при каких-либо поломках будут подключаться дизельные генераторы в составе этого комплекса. Надежное энергоснабжение поселений будет обеспечено за счет современной автоматики.

Оборудование будет изготовлено на российских заводах, часть комплектующих доставят из дружественных стран. Похожие объекты уже есть на Камчатке, на Сахалине, в Якутии, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярском крае.

О программе на три года

Программа рассчитана на трехлетний период, сообщил Тютюков. Пока будет реализован первый этап, охватывающий более 20 населенных пунктов. После приступят к остальным этапам, результатом которых станет установка таких гибридных электростанций практически во всех поселениях.

Стоимость каждого объекта оценивается примерно в 150-170 млн рублей. "Мы рассматриваем разные механизмы финансирования программы, ориентируемся большей частью на привлечение внешних инвестиций, чтобы операторы таких систем монтировали их, налаживали работу и подключались к эксплуатации, зарабатывая на этом. Стоимость 1 кВт*ч будет конкурентоспособной", - сказал Тютюков.

Интерес инвесторов к этой сфере он объяснил тем, что с 1 января 2025 года Хабаровский край войдет во вторую ценовую зону оптового рынка электроэнергии. Возврат вложений в строительство и модернизацию объектов генерации будет четко отрегулирован.