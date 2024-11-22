Межвузовский кампус в Тюмени начнут строить в декабре
22 нояб. 2024, 15:15:15
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Завершается государственная экспертиза первого этапа проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"В декабре стартуют строительно-монтажные работы", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Алексея Райдера.
Первый этап строительства - это отсыпка земельного участка общей площадью 36 га.
Как сообщалось, в августе 2023 года Тюменская область подписала концессионное соглашение по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня. Компания-концессионер - "Врата Сибири".
По словам главы региона Александра Моора, "это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области".
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