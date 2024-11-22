Межвузовский кампус в Тюмени начнут строить в декабре

Проект по реконструкции и строительству нового Центрального дома кинематографистов в Москве стартует в январе 2025 года и продлится до декабря 2029 года, для компенсации затрат инвестора при проведении работ, в проект также включено строительство жилого дома, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. "В период с 2025 по 2029 год будет реализован проект реконструкции и нового строительства Ц...