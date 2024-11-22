Монтаж освещения начался на мосту через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов

В Республике Татарстан на мосту через реку Кама, строящемся в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, начали устраивать линии электроосвещения. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На переправе нужно смонтировать 80 опор и установить светодиодные светильники. Индекс светопередачи таких светильников в три раза выше, чем у классических приборов, что позволяет в разы увеличить видимость на дороге в темное время суток при меньшей нагрузке на зрение. Также такие светильники в два раза уменьшают количество электропотребления. Все элементы оборудования подобраны с учетом специфики объекта: они устойчивы к воздействию динамических и вибрационных нагрузок, к климатическим факторам и агрессивным средам.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов будет установлено более 50 км линий электроосвещения. Его монтируют на мостах, путепроводах и развязках. Освещение подключат к автоматизированной системе управления, которая позволит сохранять до 50 % потребляемой электроэнергии благодаря оптимизации графика включения/отключения освещения и регулировке яркости света. При этом управлять и следить за освещением на трассе можно будет не только из диспетчерской, но и при помощи мобильных устройств.

Напомним, протяженность моста через Каму – 1,3 км, его возводят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. В целом длина обхода составит 81 км, трасса будет иметь четыре полосы движения. Проектом предусмотрено строительство 10 мостов, пяти развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Обход станет частью трассы М-12 «Восток» на маршруте от Казани до Екатеринбурга. Работы по строительству обхода планируют завершить до конца 2024 года.