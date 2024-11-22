Новый пассажирский терминал в ярославском аэропорту начнут строить в 2025 году

Пассажирский терминал в ярославском аэропорту "Туношна" начнут строить весной 2025 года, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Уже сейчас приступили к проектированию взлетно-посадочной полосы. Новые терминалы планируется открыть в 2027 году. Также будут выполнены работы по благоустройству территории", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирский терминал ежегодно сможет обслужить около миллиона человек, грузовой - принимать около 50 тыс. тонн грузов.

Как сообщал ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев, старый пассажирский терминал останется, он будет использоваться под международные рейсы. Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области.

Согласно данным, размещенным на сайте аэропорта, сейчас из Ярославля осуществляются рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Минеральные Воды, Самару, Сочи.

Развитием аэропорта Ярославля "Туношна" занимается частная группа "Аэрофьюэлз" .