Объявлен новый конкурс на строительство Южного обхода Рязани

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства рязанского участка трассы М-5 "Урал".

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, 190-210 км, Рязанская область (Южный обход г. Рязань).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млрд 715 млн 694,6 тыс. рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Работы должны быть выполнены до 28 декабря 2028 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 декабря, подведение итогов состоится 11 декабря текущего года.

В сентябре прошлого года Управтодор "Большая Волга" объявляло открытый конкурс на поиск подрядчика по строительству и реконструкции южного обхода Рязани. Начальная цена трех контрактов составляла 33,69 млрд рублей. Однако 19 октября 2023 года управление отменило конкурс.

Южный обход Рязани позволит вывести весь транзитный транспорт за черту города. Проект предусматривает строительство развязки, четырех мостов, путепровода, эстакады и двух сельхозпереездов. Будущая трасса будет соответствовать параметрам 1Б категории с четырьмя полосами и разделительным барьерным ограждением.