«Россети Кубань» примут на баланс электросети Георгиевского поселения Туапсинского района

В рамках договора безвозмездного владения и пользования сетевым комплексом с администрацией Георгиевского сельского поселения Краснодарского края «Россети Кубань» планирует принять на баланс 27 энергообъектов. Электросети Георгиевского сельского поселения стали одними из первых, которые передаются компании после получения статуса системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Согласно требованиям законодательства энергообъекты в собственности муниципальных образований подлежат передаче в безвозмездное пользование СТСО в лице компании «Россети Кубань» для обеспечения надежного функционирования.

– Для соблюдения всех требований подписываемого договора администрация проводит организационные мероприятия на энергообъектах. Это позволит привести электросети в надлежащее техническое состояние для последующей передачи. В свою очередь, «Россети Кубань» автоматизируют систему учета электроэнергии. В комплексе принимаемые меры позволят обеспечить надежное и стабильное электроснабжение потребителей Георгиевского поселения, – подчеркнул Первый заместитель генерального директора – директор Сочинских электрических сетей Эдгар Армаганян.

Автоматизация системы учета электроэнергии ведется специалистами Сочинского филиала «Россети Кубань» в рамках создания единой интеллектуальной системы контроля. Новые многофункциональные приборы, которые устанавливают энергетики, имеют более высокий класс точности и обеспечивают многотарифный учет электроэнергии. Современное оборудование не только измеряет объем потреблённого абонентом энергоресурса в многотарифном режиме, но и передает показания в центр обработки данных, а также отслеживает ряд параметров сети.