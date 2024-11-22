Строительство нового терминала и реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Минеральные Воды»

ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» — это крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Модернизация инфраструктуры такого объекта относится к необходимым мерам для обеспечения его безопасной и эффективной работы.

В связи со строительством нового терминала площадью 28 тыс. кв. м, а также реконструкцией аэровокзального комплекса возникла необходимость в автоматизации ряда процессов. Предложение IEK GROUP полностью соответствовало техническому заданию заказчика. В результате сотрудничества проектирование было выполнено на контроллерах ONI с применением системы MasterSCADA 4D.

Контроллеры автоматизации PLC-W ONI применяются для автоматизации процессов на объектах любой сложности: от компактных вентиляционных установок до больших и распределенных промышленных систем. Широкий ассортимент внешних модулей позволяет настроить оборудование для самых разных задач.

MasterSCADA 4D — это полнофункциональная платформа для разработки систем автоматизации и диспетчеризации в соответствии с концепцией Industry 4.0. Она позволяет создавать как локальные, так и крупные, территориально-распределенные системы. В MasterSCADA 4D предусмотрена возможность использования различных аппаратных платформ и операционных систем, а также реализована миграция функционала между уровнями.

Объединяя возможности оборудования ONI и платформы MasterSCADA 4D, IEK GROUP может закрывать задачи по созданию программно-аппаратного комплекса автоматизации.