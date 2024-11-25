Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями-членами в короткие сроки проходит уникальный путь по созданию и выводу на рынок новых решений и продуктов

7 часов назад
427
Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
Алюминиевая Ассоциация
Авторы и источники / Правообладателям

Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, представила инновационные проекты в алюминиевой отрасли, планы по стимулированию спроса и производству высокотехнологичной продукции на основе алюминия в ходе пленарного заседании «Будущее и настоящее цветной металлургии в России: добыча, производство, государственная поддержка и планы» на 2-м международном форуме «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий», который в этом году прошел при поддержке Алюминиевой Ассоциации.

Алюминиевая Ассоциация второй год выступает на пленарной сессии. В своем докладе председатель Ассоциации представила доклад о текущем положении алюминиевой отрасли, рассказала о развитии внутреннего спроса, новых продуктах и знаковых проектах.

Миссия Алюминиевой Ассоциации заключается в содействии глубокой переработке алюминия внутри страны, развитию новых мощностей, разработке стандартов и нормативов, созданию новых компетенций и продуктов. Ассоциация, объединяющая более 150 предприятий-переработчиков алюминия, в рамках реализации Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства РФ Д. Мантуровым последовательно развивает применение алюминия как высокотехнологичного энергоэффективного материала с уникальными потребительскими свойствами в различных секторах промышленности. Дополнительным драйвером развития отрасли станет появление особых экономических зон в Красноярском крае и Республике Хакасия. Технологичные долины, расположенные в непосредственной близости к алюминиевым заводам и предприятиям-переработчикам, позволят обеспечить регионы дополнительными новыми рабочими местами, увеличить вклад местной промышленности в экономику страны.

Алюминиевая отрасль обеспечивает 1,5% ВВП страны и включает предприятия всех переделов. Мощности по производству алюминиевой продукции (полуфабрикатов – экструзия, прокат, литье) составляют около 1,8 млн тонн для производства продукции из первичного и вторичного алюминия, при этом спрос со стороны конечного потребителя оценивается в 1,4 млн т. В 2023-2024 спрос на внутреннем рынке значительно вырос и даже обогнал уровень 2021 года. Более 100 тыс. тонн в год новой алюминиевой продукции появляется на рынке, благодаря проектам развития спроса.

Ключевая цель деятельности Алюминиевой Ассоциации – рост потребления алюминия. С 2015 года потребление алюминия на душу населения в стране выросло с 3,5 до 10 кг. Одним из крупнейших потребителей алюминия в стране является строительство – на отрасль приходится 240 тыс. т алюминия, или 26% внутреннего потребления. Далее – упаковка (25%), энергетика (16%), транспорт (11%) и машиностроение (10%). Благодаря работе Ассоциации за рекордные сроки были сняты административные барьеры во всех алюмопотребляющих отраслях.

Ирина Казовская отметила, что достижение технологического суверенитета невозможно без опережающего развития высокотехнологичных отраслей экономики. Для этого необходимо развивать высокотехнологичные производства внутри страны во всех алюмопотребляющих отраслях. В рамках этой деятельности Алюминиевая Ассоциация совместно с партнерами реализует целый ряд проектов по развитию потребления алюминия в автопроме (локализация производств литых компонентов, легкосплавных колес, развитие двигателестроения), строительстве, дорожной инфраструктуре (мостокомплекты, шумозащитные экраны, опоры освещения, остановочные комплексы), энергетике (развитие энергосетей, новые виды кабелей), тяжелом и транспортном машиностроении (грузовые вагоны (хоппер, цистерна, танк-контейнер), производстве товаров народного потребления (замещение импорта посуды и радиаторов, развитие рынка банки, туб и баллонов, развитие упаковки на основе фольги) и др.

«В очень короткие сроки мы с компаниями-членами Ассоциации добиваемся больших результатов в создании и выводе на рынок новых решений, освоении передовых технологий и развитии новых компетенции. Благодаря активному взаимодействию компаний внутри Ассоциации, в России реализуются значимые национальные, федеральные и региональные проекты в области строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики, машиностроения, товарах народного потребления и других отраслях, появляются новые высокотехнологичные конечные продукты. Новый вызов – это реализация новых значимых проектов в области машиностроения, вагоностроения, судостроения и авиастроения», - отметила Ирина Казовская.

Председатель Ассоциации привела в пример важнейшее преимущество алюминия для вагоностроения, которое заключается в том, что его использование в конструкции снижает массу вагонов, позволяет увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги. Алюминиевый корпус вагонов не нуждается в антикоррозийной обработке, тогда как стальной корпус во избежание ржавчины необходимо регулярно красить. Срок службы алюминиевого вагона значительно дольше, а алюминиевый корпус после истечения срока службы подлежит 100%-й переработке и повторному использованию в производстве.

2-й международный форум и выставка «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий» - профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов цветной металлургии, инвестиционных проектов, возможности повышения эффективности действующих предприятий отрасли. Среди участников форума – представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, предприятий цветной металлургии, отраслевых объединений, инжиниринговых и проектно-строительных компаний.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
Продукция АО «Оптиковолоконные Системы» была представлена на международной выставке-ярмарке FIHAV-2024
7 часов назад
С 4 по 11 ноября в Гаване состоялась юбилейная 40-я международная выставка-ярмарка «FIHAV-2024». Мероприятие является одним из крупнейших и наиболее значимых торговых событий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и ежегодно объединяет производителей более чем из 60-ти стран для презентации своей продукции и проведения переговоров с потенциальными партнерами. На Выставке...
Компания:
Оптиковолоконные Системы
Изделия разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга Российской Федерации
9 часов назад
Модуль процессорный «ПМ-2У» (ЛКНВ.467444.001) и плата-носитель COM-E6v2 (ЛКНВ.469535.001) разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга. «Оборудование, построенное на основе процессорного модуля «ПМ-2У» и плате-носителе COM-E6v2 обеспечивают технологическую независимость, безопасность и э...
С 3 по 5 декабря «ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети 2024»
10 часов назад
Международный форум «Электрические сети 2024» объединит огромное количество специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. «ЗЭТО» приглашает на свой стенд № А181, который будет располагаться в Павильоне №2, зал №8, где вы сможете задат...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
КЭАЗ с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
11 часов назад
При поддержке Минпромторга России предприятие разрабатывает и производит оборудование и комплексные решения с высоким уровнем локализации, что важно для укрепления технологического суверенитета страны. Антон Алиханов ознакомился с производственным мощностями, собственными разработками конструкторов КЭАЗ и новыми технологиями, применяемыми для повышения производительности. На сборочном производс...
Компания:
КЭАЗ
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ приглашает на Международный форум «Электрические сети»
11 часов назад
Он состоится 03 – 05 декабря 2024 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (Москва). Форум станет главной демонстрационной площадкой технических достижений и инновационного развития электросетевого комплекса России. Тысячи специалистов электротехнической отрасли, органов государственной власти, проектного и строительного направления, производители электротехнического оборудования соберутся вмес...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Программа повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск
12 часов назад
ЭТС-Проект разрабатывает программу повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Эта программа направлена на определение наиболее эффективного варианта развития электрических сетей и охватывает распределительные сети с напряжением 10 кВ и ниже, а также питающие сети с напряжением 35 кВ и выше. Основная цель — повысить...
РУСАЛ начинает оптимизацию производства
13 часов назад
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. В настоящий момент РУСАЛ вынужден закупать более трети нео...
Компания:
РУСАЛ
ГК «Москабельмет» — в новом рейтинге РБК 2024
13 часов назад
Группа компаний «Москабельмет» уверенно удерживает позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии РБК. В этом году репутация Группы подтверждена новыми критериями оценки, которые включают мнение сотрудников – ключевой показатель современного подхода к управлению персоналом. В 2022 году «Москабельмет» вошел в список компаний, наиболее привлекательных для п...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Сила – в знаниях!
14 часов назад
21 ноября специалисты отдела сервисного обслуживания и тренинга АО "Контактор" организовали занятие для студентов 2-го курса Ульяновского колледжа железнодорожного транспорта. Студенты проходят обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». На базе учебного класса ИЦЭО «Контактор» была про...
Компания:
"Контактор"
КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ
22 нояб. 2024, 17:15:25
Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом: ➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах; ➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах; ➲ ОКЛ -3 открытая прокладка; ➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах. Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает эк...
Компания:
ТПД Паритет
ТАСС уполномочен заявить: «Игры с качеством» уходят в прошлое
22 нояб. 2024, 16:30:00
На текущей неделе Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин принял участие в работе Международной научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «ИГРЫ С КАЧЕСТВОМ: ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ ИМИДЖ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?», которая прошла на площадке ИТАР ТАСС и была организована АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодейс...
Завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Волгоградской области наращивает выпуск продукции для капельного орошения
22 нояб. 2024, 16:00:15
Производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании Ривулис в городе Волжском Волгоградской области – «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные Системы Трубопроводов» (ООО «ПРИСТ») наращивает выпуск полимерной трубной продукции для капельного орошения. По итогам 2024 года объемы производства оцениваются в 231,5 млн метров капельной ленты, что на 58% выше показателей 2...
Строительство нового терминала и реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Минеральные Воды»
22 нояб. 2024, 15:45:15
ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» — это крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Модернизация инфраструктуры такого объекта относится к необходимым мерам для обеспечения его безопасной и эффективной работы. В связи со строительством нового терминала площадью 28 тыс. кв. м, а&nbs...
Компания:
IEK GROUP
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в «Дне карьеры НИУ МЭИ»
22 нояб. 2024, 13:45:00
21 ноября в Московском энергетическом институте (МЭИ) прошел открытый «День карьеры НИУ «МЭИ». Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в числе десятков компаний-работодателей представил свои актуальные вакансии. Студенты МЭИ, а также других технических вузов столицы активно интересовались условиями работы, социальной поддержкой на Заводе, перспективах карьерного роста, за...
Компания:
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ЭЛКА-Кабель приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме
22 нояб. 2024, 10:30:00
В столице Прикамья с 27 по 29 ноября пройдет Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) – крупнейшее отраслевое мероприятие региона. На площадке «Пермь Экспо» планируется собрать более 3000 специалистов и топ-менеджеров крупных и средних промышленных предприятий РФ, представителей бизнеса Ближнего и Дальнего Востока, сообщили в региональном Минпромторге. На своем стенде...
Соответствие системы менеджмента национальному стандарту АО «Контактор»
22 нояб. 2024, 10:00:00
Внедренная на заводе «Контактор» Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда отвечает требованиям национального и международного стандартов ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и ISO 45001:2018. Это подтверждают соответствующие Сертификаты, которые получены предприятием по результатом внешнего аудита Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС». Соответствие...
Компания:
"Контактор"
«ЗЭТО» получил сертификат на КМ-ОРУ 110 кВ
22 нояб. 2024, 09:15:00
«ЗЭТО» получил сертификат о соответствии компактного модуля КМ-ОРУ наружной установки на напряжение 110 кВ требованиям нормативных документов ТУ-3414-061-49040910-2007. Данный сертификат подтверждает, что оборудование соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности.
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Режкабель принял участие в региональном промышленном форуме
22 нояб. 2024, 09:00:01
14 ноября в Реже прошёл форум «Реж промышленный — Реж мастеровой», который собрал руководителей более 20 промышленных предприятий из разных отраслей региона. Мероприятие было организовано Режевским фондом поддержки предпринимательства. Приглашённые эксперты обсудили ключевые вопросы, обменялись опытом, рассказали о различных мерах поддержки промышленности, а также о внедрении иск...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
КЗ Паритет: День кабельщика на новой площадке в Сынково
21 нояб. 2024, 16:15:13
День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы. Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютны...
Компания:
ТПД Паритет
Компания «Юнионвайр» включена в реестр участников региональных инвестиционных проектов
21 нояб. 2024, 14:30:10
19 ноября текущего года управление инвестиций и инноваций Липецкой области приняло решение о включении ООО «Юнионвайр» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. ООО «Юнионвайр» реализует инвестиционный проект, направленный на расширение ассортимента электрожгутовой и кабельной продукции для бытовой техники и автомобильной промышленности. За пять лет реализац...