Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями-членами в короткие сроки проходит уникальный путь по созданию и выводу на рынок новых решений и продуктов

Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, представила инновационные проекты в алюминиевой отрасли, планы по стимулированию спроса и производству высокотехнологичной продукции на основе алюминия в ходе пленарного заседании «Будущее и настоящее цветной металлургии в России: добыча, производство, государственная поддержка и планы» на 2-м международном форуме «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий», который в этом году прошел при поддержке Алюминиевой Ассоциации.

Алюминиевая Ассоциация второй год выступает на пленарной сессии. В своем докладе председатель Ассоциации представила доклад о текущем положении алюминиевой отрасли, рассказала о развитии внутреннего спроса, новых продуктах и знаковых проектах.

Миссия Алюминиевой Ассоциации заключается в содействии глубокой переработке алюминия внутри страны, развитию новых мощностей, разработке стандартов и нормативов, созданию новых компетенций и продуктов. Ассоциация, объединяющая более 150 предприятий-переработчиков алюминия, в рамках реализации Плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства РФ Д. Мантуровым последовательно развивает применение алюминия как высокотехнологичного энергоэффективного материала с уникальными потребительскими свойствами в различных секторах промышленности. Дополнительным драйвером развития отрасли станет появление особых экономических зон в Красноярском крае и Республике Хакасия. Технологичные долины, расположенные в непосредственной близости к алюминиевым заводам и предприятиям-переработчикам, позволят обеспечить регионы дополнительными новыми рабочими местами, увеличить вклад местной промышленности в экономику страны.

Алюминиевая отрасль обеспечивает 1,5% ВВП страны и включает предприятия всех переделов. Мощности по производству алюминиевой продукции (полуфабрикатов – экструзия, прокат, литье) составляют около 1,8 млн тонн для производства продукции из первичного и вторичного алюминия, при этом спрос со стороны конечного потребителя оценивается в 1,4 млн т. В 2023-2024 спрос на внутреннем рынке значительно вырос и даже обогнал уровень 2021 года. Более 100 тыс. тонн в год новой алюминиевой продукции появляется на рынке, благодаря проектам развития спроса.

Ключевая цель деятельности Алюминиевой Ассоциации – рост потребления алюминия. С 2015 года потребление алюминия на душу населения в стране выросло с 3,5 до 10 кг. Одним из крупнейших потребителей алюминия в стране является строительство – на отрасль приходится 240 тыс. т алюминия, или 26% внутреннего потребления. Далее – упаковка (25%), энергетика (16%), транспорт (11%) и машиностроение (10%). Благодаря работе Ассоциации за рекордные сроки были сняты административные барьеры во всех алюмопотребляющих отраслях.

Ирина Казовская отметила, что достижение технологического суверенитета невозможно без опережающего развития высокотехнологичных отраслей экономики. Для этого необходимо развивать высокотехнологичные производства внутри страны во всех алюмопотребляющих отраслях. В рамках этой деятельности Алюминиевая Ассоциация совместно с партнерами реализует целый ряд проектов по развитию потребления алюминия в автопроме (локализация производств литых компонентов, легкосплавных колес, развитие двигателестроения), строительстве, дорожной инфраструктуре (мостокомплекты, шумозащитные экраны, опоры освещения, остановочные комплексы), энергетике (развитие энергосетей, новые виды кабелей), тяжелом и транспортном машиностроении (грузовые вагоны (хоппер, цистерна, танк-контейнер), производстве товаров народного потребления (замещение импорта посуды и радиаторов, развитие рынка банки, туб и баллонов, развитие упаковки на основе фольги) и др.

«В очень короткие сроки мы с компаниями-членами Ассоциации добиваемся больших результатов в создании и выводе на рынок новых решений, освоении передовых технологий и развитии новых компетенции. Благодаря активному взаимодействию компаний внутри Ассоциации, в России реализуются значимые национальные, федеральные и региональные проекты в области строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики, машиностроения, товарах народного потребления и других отраслях, появляются новые высокотехнологичные конечные продукты. Новый вызов – это реализация новых значимых проектов в области машиностроения, вагоностроения, судостроения и авиастроения», - отметила Ирина Казовская.

Председатель Ассоциации привела в пример важнейшее преимущество алюминия для вагоностроения, которое заключается в том, что его использование в конструкции снижает массу вагонов, позволяет увеличивать коммерческую загрузку одного вагона или увеличивать длину грузового состава без дополнительной тяги. Алюминиевый корпус вагонов не нуждается в антикоррозийной обработке, тогда как стальной корпус во избежание ржавчины необходимо регулярно красить. Срок службы алюминиевого вагона значительно дольше, а алюминиевый корпус после истечения срока службы подлежит 100%-й переработке и повторному использованию в производстве.

2-й международный форум и выставка «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий» - профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов цветной металлургии, инвестиционных проектов, возможности повышения эффективности действующих предприятий отрасли. Среди участников форума – представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, предприятий цветной металлургии, отраслевых объединений, инжиниринговых и проектно-строительных компаний.