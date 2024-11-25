ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ приглашает на Международный форум «Электрические сети»

Он состоится 03 – 05 декабря 2024 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (Москва). Форум станет главной демонстрационной площадкой технических достижений и инновационного развития электросетевого комплекса России. Тысячи специалистов электротехнической отрасли, органов государственной власти, проектного и строительного направления, производители электротехнического оборудования соберутся вместе для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса страны. В рамках форума запланированы многочисленные деловые мероприятия, а также демонстрация новейших разработок в выставочной зоне.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит продукцию медеплавильного цеха и цеха металлопроката, разнообразную кабельную продукцию и совместную разработку с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ – «Быстровозводимые электрические сети».

Место проведения выставки – ЦВК «Экспоцентр», Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.18, 65-66 км МКАД.

Павильон № 2, залы №№ 7 и 8.

Даты проведения: с 03.12 по 05.12 2024 года. Участие бесплатное. Билет можно получить на сайте организатора: https://reg.expoelectroseti.ru/login.php?idExh=1.

Стенд Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - Павильон № 2, зал № 8, стенд № А103.