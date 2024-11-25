Инвесторы и операторы КРТ реорганизуют почти 95 га земли на западе Москвы

Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 га на западе столицы в ходе реализации 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На них, помимо строительства жилых кварталов, запланировано возведение 839,6 тыс. кв. метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Современные промышленные и деловые комплексы, а также другие коммерческие и социальные объекты дадут городу около 20 тыс. рабочих мест. Вложения в реорганизацию 13 площадок составят 616 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Участки находятся в районах Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Проспект Вернадского и Фили-Давыдково. В целом на них планируется возвести более 1,8 млн кв. м недвижимости.

«В районе Фили-Давыдково по результатам реализации двух проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью 9,4 га в течение пяти-шести лет с момента старта проектов построят 203,5 тыс. кв. метров жилья и общественно-деловые объекты общей площадью 150 тыс. кв. метров. Среди них – офисы, магазины, отделения банков, службы бытового сервиса, образовательный комплекс, которые обеспечат создание 4,2 тыс. рабочих мест», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, необходимая инфраструктура.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.