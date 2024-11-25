Изделия разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга Российской Федерации

Модуль процессорный «ПМ-2У» (ЛКНВ.467444.001) и плата-носитель COM-E6v2 (ЛКНВ.469535.001) разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга.

«Оборудование, построенное на основе процессорного модуля «ПМ-2У» и плате-носителе COM-E6v2 обеспечивают технологическую независимость, безопасность и эффективность критической информационной инфраструктуры, — отмечает Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». — Реализация всех этапов жизненного цикла изделий: проектирование, конструирование, испытания и выпуск осуществлен на собственной конструкторско-производственной базе «ИВК», локализованной на территории Федерации. Технологический суверенитет нашей продукции подтвержден высокими баллами в Реестре радиоэлектронной продукции: модулю процессорному «ПМ-2У» присвоено 140 баллов, плате-носителю COM-E6v2 — 90 баллов. Изделия АО «ИВК» позволяют применить гибкий модульный подход к созданию вычислительной техники общего и промышленного применения. Широкая вариативность типоразмеров модуля и платы, возможность встраивать различные интерфейсы ввода-вывода обеспечивают разработку изделий в короткие сроки».

Процессорный модуль «ПМ-2У» на архитектуре e2k («Эльбрус», версия 6) представляет собой «компьютер на модуле» промышленного назначения. Он предназначен для установки в плату-носитель, совместимую с системной шиной COM Express Type 6, которая выполняет функции ввода-вывода. Изделие обеспечивает обработку информации и взаимодействие с внешними устройствами посредством интерфейсов на плате-носителе.

Процессорный модуль, установленный в плату-носитель, может использоваться в составе встраиваемых и бортовых вычислителей, систем промышленной автоматизации, сбора и отображения информации, работающих в тяжелых условиях эксплуатации (вибраций, ударов, широкого диапазона рабочих и предельных температур).

Плата-носитель COM-E6v2

предназначена для применения в составе интеллектуальных вычислительных систем в качестве платы-носителя для встраиваемого процессорного модуля на основе процессоров «Эльбрус», «Байкал-М», х-86 и других.

Комплект в составе процессорного модуля «ПМ-2У» и платы-носителя COM-E6v2 позволяет оперативно создать готовое аппаратное решение с широкими функциональными возможностями и большим набором интерфейсов ввода-вывода. Такие платы предоставляют потребителю уникальные для своего типоразмера возможности по наращиванию функциональности изделия.

АО «ИВК» готов обеспечить производство процессорных модулей «ПМ-2У» и плат-носителей COM-E6v2 в объемах, необходимых заказчикам.