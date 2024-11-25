КЭАЗ с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

При поддержке Минпромторга России предприятие разрабатывает и производит оборудование и комплексные решения с высоким уровнем локализации, что важно для укрепления технологического суверенитета страны.

Антон Алиханов ознакомился с производственным мощностями, собственными разработками конструкторов КЭАЗ и новыми технологиями, применяемыми для повышения производительности. На сборочном производстве внедрена система управления процессами с использованием искусственного интеллекта. Анализ выполнения операций ведется с помощью умных камер, и при необходимости паттерн поведения сотрудника корректируется. Это позволяет сокращать потери в соответствии с принципами бережливого производства.

Глава Минпромторга высоко оценил вклад компании в процесс импортозамещения ушедших с рынка производителей. Благодаря развитым компетенциям в НИОКР КЭАЗ достиг высокого уровня компонентной и сырьевой независимости. Решения компании применяются в ключевых сферах российской экономики и гарантируют не только стабильную работу стратегически важных объектов, но и информационную безопасность. Сейчас один из проектов, находящихся в разработке – интеллектуальные системы управления лифтами, эскалаторами, траволаторами.

– У КЭАЗ отраслевой подход, мы работаем в синергии с ключевыми участниками рынка, изучаем их потребности. Сегмент вертикального транспорта по-прежнему зависим от импорта, при этом управляются такие системы часто дистанционно. Мы разрабатываем платформенные решения на базе собственных комплектующих и софта. Важно, что электронные компоненты также выпускаются на производственной площадке промтехнопарка «Союз». Развивать это направление нам удается в том числе благодаря госпрограммам, – отметил Председатель Совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников.

В ходе визита Антон Алиханов также ознакомился с продукцией предприятий Электротехнического кластера Курской области, который создан в этом году по поручению Минпромторга из научных, образовательных и производственных учреждений. В числе прочего министра заинтересовала технология производства композитного материала BMC на основе вторсырья и производство автокомпонентов.

– Электротехнический кластер Курской области очень быстро развивается и это предмет гордости для региона и всей страны. Обсудили с представителями компаний планы по реализации нацпроекта по технологическому лидерству, который скоро появится и называется «Новые атомные и энергетические технологии». Курские производители электротехнического оборудования обладают инженерным, научным заделом для сотрудничества в части импортозамещения и экспорта. В их продукции заинтересованы коллеги из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и других стран. Окажем им необходимые меры поддержки, – подчеркнул Антон Алиханов.