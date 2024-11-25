Круизный лайнер проекта RPV8714 спустят на воду в сентябре 2026 года

Спуск на воду круизного лайнера проекта RPV8714 для пассажирских перевозок по Байкалу запланирован на сентябрь 2026 года. Об этом Sudostroenie.info рассказали 25 ноября в пресс-службе группы "Р-Флот", по проекту которой строится судно.



Работы ведутся на верфи "Восточно-Сибирского речного пароходства" (ВСРП) в Иркутске. Строительство лайнера ведется под открытым небом на специальной стапельной площадке размером 15 на 90 метров, которая залита с уклоном, чтобы затем спустить судно на воду.



Строящийся лайнер представляет собой четырехзвездочный плавучий отель для 144 пассажиров со спа-центром и тренажерным залом на борту.



Круизное пассажирское судно проекта RPV8714 – справка

Длина – 87 м

Ширина – 14,5 м

Осадка – 2,6 м

Скорость – до 24 км/ч

Пассажировместимость – 144 чел.

Экипаж – 42 чел.