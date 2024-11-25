Круизный лайнер проекта RPV8714 спустят на воду в сентябре 2026 года
7 часов назад
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Спуск на воду круизного лайнера проекта RPV8714 для пассажирских перевозок по Байкалу запланирован на сентябрь 2026 года. Об этом Sudostroenie.info рассказали 25 ноября в пресс-службе группы "Р-Флот", по проекту которой строится судно.
Работы ведутся на верфи "Восточно-Сибирского речного пароходства" (ВСРП) в Иркутске. Строительство лайнера ведется под открытым небом на специальной стапельной площадке размером 15 на 90 метров, которая залита с уклоном, чтобы затем спустить судно на воду.
Строящийся лайнер представляет собой четырехзвездочный плавучий отель для 144 пассажиров со спа-центром и тренажерным залом на борту.
Круизное пассажирское судно проекта RPV8714 – справка
- Длина – 87 м
- Ширина – 14,5 м
- Осадка – 2,6 м
- Скорость – до 24 км/ч
- Пассажировместимость – 144 чел.
- Экипаж – 42 чел.
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