На дорогах общего пользования Астраханской области проведут работы по содержание автономного освещения

Содержание автономного освещения (в том числе автономных светофоров Т7, автономного знака Опасный поворот) проведут на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области, сообщает RosTender.info.

На выбор подрядной организации проведут тендер. Заявки на участие принимают до 9 декабря. Выполняемые работы должны обеспечивать бесперебойную работу автономного освещения (в том числе автономных светофоров Т7, автономного знака Опасный поворот) в темное время суток в течение максимально длительного срока службы и включать в себя периодическое техническое обслуживание элементов автономного освещения, знаков со световой индикацией, непрерывный и периодический контроль работоспособности оборудования, замену вышедших из строя элементов автономного освещения, светофоров Т7 на новые или отремонтированные элементы и иные работы. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области в размере 25 млн рублей. Срок завершения работ: 25 декабря 2025 года.