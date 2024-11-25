Норникель возрождает строительство за полярным кругом

Компания реализует комплексный план развития Норильска до 2035 года. В городе идет масштабное строительство — подобного не было уже несколько десятков лет.

Строительство в условиях многолетней мерзлоты требует уникальных технических решений для каждой строительной площадки — например, установок по термостабилизации. Опыт, накопленный в арктической зоне, показывает, что необходимо тщательно анализировать результаты инженерных изысканий и строго контролировать применяемые технологии.

Сергей Шишкунов, руководитель проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля»:

- Реновация включает в себя строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, современной поликлиники на 1000 посещений в смену, многопрофильного инновационного образовательного учреждения для детей и многого другого. В конце лета мы завершили капитальный ремонт детского сада на 236 мест. Обновленное современное здание будет передано городу в ближайшие дни.

На III Международном строительном форуме «Арктика» представители «Норникеля» поделились первыми результатами своей работы. Тема реновации Норильска вызвала большой интерес среди участников форума, и обсуждения продолжались на протяжении всех трех дней мероприятия.