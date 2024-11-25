Одобрена проектная документация для строительства первого объекта на площадке сооружения новых энергоблоков Смоленской АЭС-2

Это даёт старт созданию инфраструктуры для будущего строительства новых энергоблоков станции замещения.

Проектную документацию и материалы инженерных изысканий по комплексу объектов строительно-монтажной базы САЭС-2 одобрила региональная Смоленскгосэкспертиза. Эксперты признали соответствие материалов требованиям технических регламентов и действующим нормативно-правовым актам.

Таким образом, получение положительного заключения Смоленскгосэкспертизы даёт старт созданию инфраструктуры для будущего строительства новых энергоблоков станции замещения.

«Это открывает перед нами и генеральным подрядчиком АО «Концерн Титан-2» возможности приступить к созданию обеспечивающей инфраструктуры, в которую войдут административно-бытовые и производственные корпуса, бетоносмесительный узел, складское хозяйство, цех укрупненной сборки и другие объекты», - отметил и.о заместителя директора Смоленской АЭС по капитальному строительству Александр Чеботарев.

Он добавил, что возведение этих объектов позволит обеспечить подготовку к важному ключевому событию - заливке первого куба бетона в фундаментную плиту здания реактора энергоблока №1 САЭС-2.

В ноябре АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» приступило к выполнению фундаментов административных и производственных зданий строительно-монтажной базы САЭС-2. В настоящее время площадка под строительно-монтажную базу полностью очищена от деревьев, порубочных материалов, выполнена её вертикальная планировка. Обеспечена готовность к началу строительных работ.

Смоленская АЭС-2 будет реализована по проекту ВВЭР в составе двух энергоблоков поколения «3+» с водо-водяными реакторами общей установленной электрической мощностью 2400 МВт. Цель сооружения – замещение выбывающих мощностей Смоленской АЭС.

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