RusCable.Ru запускает новое шоу ProЗавод! Всех блогеров — на кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

На платформе Vision стартовало новое видеошоу ProЗавод о работе на кабельном производстве. В основе нового проекта честная по отношению к зрителю концепция блогера на заводе, который показывает предприятие и происходящие на нем процессы в формате небольших заметок, наблюдений, диалогов и действий. Честная картинка, настоящие работники, настоящий завод — все настоящее. КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" согласился реализовать концепцию шоу у себя на предприятии и стал партнером первого сезона проекта.

Предпремьерный показ состоялся в прямом эфире RusCable Live, а теперь выпуски шоу ProЗавод будут выходить еженедельно на стриминг-платформах и каналах RusCable.Ru в YouTube, RuTube, ВК-Видео на платформе Vision, в прямых эфирах RusCable Live и в социальных сетях "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ". Кроме основных выпусков планируются короткие Shorts-видео в социальных сетях и спецформаты в мессенджерах.

Главная особенность проекта — это честность в повествовании. Никто специально не готовил локации съемок, героев и процессы, чтобы их показать. Все эпизоды снимались без четкого сценария, согласований или каких-либо ограничений. А вот над концепцией, звуками, оформлением и манерой повествования пришлось работать достаточно долго.

Вдохновением проекта стали ранние видеоблоги и шоу вроде +100500 c короткими блоками и шорткатами в монтаже, упрощенной графикой заставок и отбивками в стиле рок. Шоу получилось именно таким, как оно было задумано, чтобы быть и веселым и познавательным, ведь основной аудиторией должны стать не столько специалисты кабельного рынка, сколько люди, которые мало понимают в кабельном производстве, но интересуются темой. Шоу ProЗавод запущено для широкого круга зрителей.

Первый эпизод уже доступен на всех платформах! Смотрите и подпишитесь на YouTube, RuTube, VK и на платформе Vision.

Скачайте видео.

Над шоу и концепцией работали: