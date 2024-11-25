С 3 по 5 декабря «ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети 2024»

Международный форум «Электрические сети 2024» объединит огромное количество специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления.

«ЗЭТО» приглашает на свой стенд № А181, который будет располагаться в Павильоне №2, зал №8, где вы сможете задать интересующие вопросы и получить необходимые консультации от наших специалистов по всей номенклатуре выпускаемого заводом оборудования.

«Электрические сети» — одно из самых масштабных отраслевых событий в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение профессиональным сообществом приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

Место проведения: г. Красногорск Международная ул., 18, МВЦ «Крокус Экспо»