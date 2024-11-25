Системный оператор Эстонии сообщил об успешном завершении реконструкции ВЛ 330 кВ Виру – Тсиргулийна

Системный оператор Эстонии Elering сообщил об успешном завершении реконструкции ВЛ 330 кВ Виру – Тсиргулийна – 5 ноября на ВЛ было подано напряжение. Реконструкция является частью проекта синхронизации энергосистем Прибалтики и стран Европы и одним из крупнейших и наиболее важных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к синхронизации с энергосистемами Европы на территории Эстонии.

Реконструкция началась в июне 2023 г. и была в основном завершена в октябре 2024 г. В рамках реконструкции на 244 км ВЛ была произведена заменена устаревших проводов и опор советской эпохи на современные. 257 новых опор были установлены на участке Виру – Муствеэ и 469 опор – на участке Муствеэ – Тсиргулийна. Работы по реконструкции ВЛ выполнялись генеральными подрядчиками Leonhard Weiss OÜ и Enersense AS. Реконструкция ВЛ 330 кВ Виру – Тсиргулийна позволила вывести из охранной зоны ВЛ около 50 га земли. В пиковые периоды на ВЛ одновременно работало около 250 подрядчиков.

Реконструкция была необходима для повышения надежности электрических связей между севером и югом после отделения от российской энергосистемы. С вводом в эксплуатацию ВЛ 330 кВ Виру – Тсиргулийна все основные инвестиции в электросетевую инфраструктуру завершены, осталось только завершить работы в части систем управления и мониторинга, после чего будет проведено тестирование отключения от российской энергосистемы.

Ожидается, что 8 февраля 2025 г. прибалтийские энергосистемы отделятся от российской. После этого будет проведено испытание работы в изолированном режиме для оценки операционных возможностей энергосистем трех прибалтийских стран, и 9 февраля 2025 г. будет осуществлена синхронизация с Европой.

Совокупная стоимость работ составила около € 86,5 млн, из которых 75% будет покрыто за счет средств специального фонда ЕС (Connecting Europe Facility). Оставшиеся 25% будут покрыты за счет тарифов на передачу электроэнергии.

Официальный сайт Elering https://www.elering.ee