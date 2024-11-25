В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергостратегии РФ до 2050 года

В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы по энергетике, а также представители компаний топливно-энергетического комплекса и отраслевых организаций.

Министр подчеркнул курс на сохранение лидерских позиций страны на глобальном энергетическом рынке, в том числе, за счет обеспечения конкурентоспособности российских энергоресурсов. На сегодняшний день, Россия занимает 1 место в мире по строительству атомной генерации, 2 место – по добыче нефти и газа, 3 и 4 место – по экспорту угля и СПГ соответственно.

В своем вступительном слове Глава Минэнерго также напомнил об огромном влиянии, которое оказали на экономику страны такие проекты, как план ГОЭЛРО и создание Единой энергосистемы, разработанные и реализованные советскими учеными и энергетиками.

В основе всех задач нового основополагающего документа по развитию ТЭК России лежит преодоление внутренних структурных вызовов и адаптация к изменениям на внешних рынках. При этом, как следует из презентации проекта Стратегии, обладая уникальным ресурсным потенциалом полезных ископаемых для всех видов энергии, Россия сохраняет конкурентоспособность при любых сценариях развития мирового энергорынка, в том числе, с учетом обострения конкуренции.

Ключевыми задачами «Энергостратегии 2050» являются эффективное освоение ресурсов, достижение технологического лидерства и новая система управления, включающая создание цифровых двойников отраслей ТЭК. Достижение целей Стратегии позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в энергоресурсах, сохранить и укрепить лидирующие позиции России на мировых сырьевых рынках, обеспечить технологический суверенитет и провести комплексную цифровую трансформацию топливно-энергетического комплекса страны.

«Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что топливно-энергетический комплекс является основой развития экономики Российской Федерации. Обеспечение внутреннего рынка – важнейшая и приоритетная задача, которую решает «Энергостратегия 2050», – указал Сергей Цивилев.

Глава энергетического ведомства также уделил особое внимание постоянному росту спроса на электроэнергию в России и мире в целом, отметив перспективы сохранения этой тенденции.

«Устаревание системы ТЭК может привести к сдерживанию развития экономики. Новая Энергостратегия является основой трансформации отрасли, без которой невозможно добиться поставленных целей. Главным критерием успеха будет являться стоимость киловатт-часа. Наша задача – сделать ее доступной и конкурентоспособной», – заключил Сергей Цивилев.

Отдельно Глава Минэнерго подчеркнул необходимость обеспечения отрасли квалифицированными специалистами.