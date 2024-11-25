За Нижегородским кремлем установят видеонаблюдение

В Нижнем Новгороде необходима поставка системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах Нижегородского кремля, сообщает RosTender.info.

Поставщика систем определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 4 декабря. Создание системы видеонаблюдения необходимо для информационного обеспечения антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Нижегородского кремля. Срок поставки - не позднее 15 декабря 2025 года. Планируют установку уличной стационарной камеры, уличной управляемой камеры. Оборудование коммутационных узлов должно быть размещено внутри технологических шкафов и обеспечено резервным источникам бесперебойного питания, характеристики коммутационного оборудования. Система видеонаблюдения обойдется в 76 млн рублей.