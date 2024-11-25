Газовую электростанцию запустил резидент ТОР «Якутия» - тепличный комплекс «Саюри», созданный на вечной мерзлоте

В Якутске состоялась церемония запуска газопоршневой электростанции (ГПУ) агрокомплекса ООО «Саюри», где идет круглогодичное выращивание овощей и зелени в условиях Крайнего Севера. Продукция имеет доступную стоимость и обеспечивает до 25% потребностей жителей Якутии. Новый объект энергетики мощностью 2 МВт позволит обеспечить стабильную работу тепличного комплекса, минимизировать производственные риски и заметно сократить расходы резидента территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» на потребление электроэнергии. Приобретение и ввод в работу ГПУ выполнены на средства федерального бюджета в объеме более 100 млн рублей, выделенные по линии Минвостокразвития России Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) в рамках работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по обеспечению инфраструктурой резидентов ТОР.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников отметил:

«Проект, некогда стартовавший по инициативе Главы нашей Республики Айсена Сергеевича Николаева как эксперимент, стал неотъемлемой частью Якутска, обеспечивая продовольственную безопасность города и региона в целом. Благодаря поддержке федерального центра тепличный комплекс постоянно развивается, а на столах якутян круглый год есть свежая продукция. Я уверен, что его результаты с каждым годом будут становиться только лучше. Большую перспективу мы видим и в новых направлениях, которые осваиваются предприятием. Это, убежден, позволит сделать ассортимент еще шире и повысит доступность качественных продуктов для жителей Республики».

По словам руководителя проекта ООО «Звезда Арктики» - управляющей организации ООО «Саюри» Валерия Гарипова, агрокомплекс оснащен современным оборудованием и выпускает 2 400 тонн огурцов, томатов и зеленых культур в теплицах площадью 3,3 гектара. Создать устойчивое и планомерно развивающееся предприятие, обеспечивать жителей Республики свежими овощами высокого качества по доступной стоимости круглый год помогли значительные меры государственной поддержки. Новая газовая электростанция доведет собственную генерацию ООО «Саюри» до 6 МВт мощности, это даст стабильную работу тепличного комплекса, минимизирует производственные риски и заметно сократит расходы.

В статусе резидента ТОР «Якутия» ООО «Саюри» инвестировала в проект около 1,9 млрд рублей, создала 113 рабочих мест. В рамках соглашения с КРДВ компания применяет налоговые льготы и административные преференции.

«КРДВ предоставила инвестору в льготную аренду землю площадью 8,5 га, обеспечила подключение тепличного комплекса к воде, электроэнергии. Мы сопровождаем проект на всех этапах реализации, оказываем консультационную, правовую, информационную поддержку», - заявил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов.

По соглашениям с КРДВ на ТОР «Якутия» проекты реализуют 55 резидентов. Бизнес вкладывает 86,2 млрд рублей частных инвестиций и создает 2,3 тысячи рабочих мест. Фактически вложено 12,7 млрд рублей, создано более 900 рабочих мест, 19 проектов введены в работу.