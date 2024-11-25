Компании Нацпроектстроя подготовили новый транзитный парк на станции Тында к укладке путей

В ходе реконструкции станции Тында «Бамстроймеханизация» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) подготовила под укладку путей новый транзитный парк «Т».

Строя земляное полотно под новые пути, специалисты «Бамстроймеханизации» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) переработали 235 тысяч кубометров грунта, смонтировали 3 водопропускные трубы, обустроили водоотводные канавы, укрепили насыпи.

В парке «Т» будет пять приемоотправочных путей по 1050 метров каждый. Они позволят принимать длинносоставные поезда. Дополнительными путями парк соединят с локомотивным депо. Общая протяженность новых путей составит 14 километров.

Управлять движением поездов в новом парке будет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. Цифровая автоматика позволит дистанционно, через компьютер, регулировать работу 31 стрелочного перевода и 150 светофоров, которые смонтируют в парке.

Цифровизация повысит надежность и безопасность перевозок.

Реконструкция станции Тында связана со строительством вторых путей на подходах к объекту. Помимо строительства парка «Т», развитие получат четная и нечетная горловина действующих парков. Цель проекта – повысить пропускную способность главного узла БАМа.

На станции установят модульные пункты транспортной безопасности, пункты для приемщиков и сигналистов, компрессорные станции, трансформаторные подстанции, вагонные весы.