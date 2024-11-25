Личную ответственность за своевременное строительство инфраструктуры будет нести зампред Сергей Миронов.

На Камчатке началось строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа, расположенного в бухте Раковая. Ответственным за реализацию важнейшего для региона проекта губернатор Владимир Солодов назначил заместителя председателя правительства, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Сергея Миронова.

Для реализации проекта необходимо выполнить два блока работы: создать плавучую регазификационную установку, которая расположится в бухте Раковая, а также инфраструктуру на берегу.

«Началось строительство плавучей регазификационной установки в бухте Раковая. Также мы приступили к созданию наземной инфраструктуры. Финансирование строительства наземной части в полном объеме обеспечивается за счёт средств федерального бюджета с минимально предусмотренным законодательством софинансированием из нашего краевого бюджета. К концу 2026 года стройка должна быть завершена. К этому же времени будет завершено строительство плавучей составляющей – это сама регазификационная установка и суда-челноки, которые заказаны за счёт средств ПАО «НОВАТЭК» – нашего надёжного партнёра. От реализации этого проекта в долгосрочной перспективе зависит бюджетная ситуация, надёжность энергоснабжения и уход от завозного мазута, который сейчас создает серьёзные сложности. За Сергеем Мироновым закрепляю персональную ответственность за строительство. Мы чётко понимаем сроки – они не должны быть сдвинуты. Для Камчатского края это ключевой строительный проект», – сказал Владимир Солодов.

Строительство комплекса регазификации сжиженного природного газа (СПГ) реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Реализация данного проекта позволит обеспечить поставки СПГ для энергетических нужд Камчатского края в объёме до 446 тыс. тонн (620 млн м³ природного газа) ежегодно, для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках Программы газификации Камчатского края.

Также проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5-2 раза.

ПАО «НОВАТЭК» за счет собственных средств разработало проектную документацию на строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае; в конце прошлого года получено положительное заключение госэкспертизы. Поставка СПГ для целей газификации потребителей Камчатского края будет осуществляться в рамках проекта «Сахалин-2».

Газификация котельных и ТЭЦ существенно сократит расходы бюджета на компенсации межтарифной разницы. Также это позволит обеспечить надежность работы и экологичность ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском и в целом энергетической системы края.