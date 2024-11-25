Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти в размере 14 млрд рублей

Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил льготное финансирование инвестиционного проекта КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Протокол 8 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«В Ленобласти реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами КПО „Островский“. На комплекс будет направляться 600 тысяч тонн ТКО в год. Наблюдательный совет РЭО принял положительное решение о предоставлении финансирования в объеме 14,606 млрд рублей. На объекте строители уже приступили к устройству основных фундаментов зданий и сооружений», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект получит финансирование от РЭО через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.



Мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, утилизации — 120 тысяч тонн, компостирования — 240 тысяч тонн.



Проект реализует АО «Невский экологический оператор». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.