Правительство профинансирует оснащение многофункционального кластера «Квантум парк» МГТУ имени Баумана

час назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
government.ru
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В 2024 году на техническое оснащение многофункционального кластера «Квантум парк» Московского государственного технического университета имени Баумана будет выделено более 1,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В здании кластера будут работать междисциплинарные лаборатории квантовых, фотонных и флюидных технологий. За счёт федерального финансирования будет приобретено и установлено необходимое для научных исследований оборудование, а также проведены пусконаладочные работы. При этом до начала монтажа в помещениях кластера необходимо будет создать инфраструктуру чистых производственных помещений. Она подразумевает минимальное поступление и накопление аэрозольных частиц, а также постоянный контроль за температурой, влажностью и давлением.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 25 ноября, Михаил Мишустин отметил, что «Квантум парк» станет центром притяжения для талантливой молодёжи и точкой приложения сил лучших преподавателей, а также местом, где самые опытные наставники из ведущих отечественных компаний смогут передать свои умения новым поколениям изобретателей и конструкторов.

Техническое оснащение кластера предполагается закончить в 2026 году. Работа идёт в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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