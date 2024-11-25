«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Тосненского района Ленинградской области

С начала года специалисты компании «Россети Кубань» установили 2,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Монтаж оборудования не только спасет птиц от поражения электрическим током, но и снизит риски технологических нарушений в сети. Больше всего птицезащитных устройств установлено в этом году на...