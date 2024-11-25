«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Тосненского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» завершили работы на воздушной линии электропередачи 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение жителей Тосненского района Ленинградской области.
Энергетики заменили более 9 км грозотроса на транзитной линии электропередачи 110 кВ «Чудовская-2». В результате повышена надежность и качество электроснабжения более 30 тысяч жителей города Тосно, а также социально значимых объектов: детских садов, школ, котельной, насосной станции, очистных сооружений, администрации города и объектов «РЖД».
«Монтажные работы проводились в лесистой местности с труднодоступными участками, что потребовало применения болотоходной техники и автогидроподъемника повышенной проходимости. Замена грозотроса – важная задача для обеспечения бесперебойной и надежной работы воздушных линий электропередачи, защиты от внешних воздействий и соответствия современным стандартам и требованиям», - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.