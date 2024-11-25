«Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявили незаконную майнинговую ферму в Махачкале
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале.
В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружили и изъяли
110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии.
Ведутся следственные мероприятия. Энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона.
Напомним, ранее власти Дагестана обратились к Правительству России с просьбой запретить майнинговую деятельность на территории республики до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.
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