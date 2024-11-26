Энергетики капитально отремонтировали 343 км линий электропередачи в Подмосковье

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей городских округов Московской области в рамках программы капитального ремонта электросетей специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года отремонтировали 343 км линий электропередачи.

На текущий момент выполнен ремонт 209,7 км воздушных линий и 133,4 км кабельных линий напряжением 0,4 — 10 кВ. Наибольшие объемы работ выполнены в Одинцовском г. о. — 38,5 км сетей, в г. о. Пушкинский — 30,62 км, и Раменском г. о. — 29,5 км линий электропередачи.

Также на сегодняшний день в Подмосковье отремонтировано электрооборудование 275 трансформаторных и распределительных подстанций, приведены в порядок строительные части зданий 279 подстанций и объектов производственного назначения, расчищено от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 130 га.

Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжения компания реализует с начала года. Большая часть работ выполняется в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными. Всего в 2024 году компанией «Мособлэнерго» запланирован ремонт 353 км ЛЭП, работы будут завершены в декабре текущего года.