Новую модель кабины для канатной дороги через Волгу в Нижнем Новгороде ожидают в январе 2025 года

О планах модернизации дороги с увеличением числа кабин вдвое, с 28 до 56, в минтрансе региона сообщали в январе 2024 года. Стоимость работ на тот момент оценивали в 700 млн рублей.

О сроках поставки тестовой кабины говорится в информации регионального правительства к ноябрьскому заседанию заксобрания, пишет издание «Коммерсант-Приволжье».

По информации правительства для первого этапа модернизации дороги Нижний Новгород - Бор госучреждение «Центр развития транспортных систем» заключило контракт с АО «Урбантех».

Исполнитель в частности должен поставить 56 новых кабин вместо 28 существующих. На текущий момент производитель кабин проводит их испытания. Первую кабину после доставки в Нижний Новгород будут тестировать в течение месяца.

Ожидаемый срок изготовления всей партии — февраль 2025 года, в марте они должны поступить на склад в Нижнем Новгороде. Монтаж и пуско-наладку планируют провести до начала туристического сезона в мае 2025 года.

Одновременно идет проработка второго этапа проекта модернизации канатной дороги, который включает создание теплого контура на станциях, техническое перевооружение и замену несуще-тягового каната.

Пассажиропоток дороги превышает сейчас 5,5 тыс. человек в сутки и продолжает расти. За девять месяцев 2024 года перевезли 1,6 млн пассажиров, прогноз на 2025 год — 2,2 млн.