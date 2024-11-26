Системный оператор представил членам Совета Федерации ключевые параметры развития энергосистемы России

Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко принял участие в круглом столе «Актуальные вопросы перехода на новую модель планирования перспективного развития в электроэнергетике», организованном Комитетом Совета Федерации по экономической политике.

На мероприятии обсуждались магистральные направления развития энергетики с целью удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии, предотвращения диспропорций производства и потребления электроэнергии, обеспечения энергобезопасности, повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Участники подчеркнули, что электроэнергетика является ключевой инфраструктурной отраслью, которая должна развиваться опережающими по отношению к экономике темпами.

Одной из основных тем круглого стола стали результаты ведущегося с 2023 года перехода к централизованной модели планирования будущего облика отрасли. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» центром компетенций по планированию перспективного развития отрасли в новой системе планирования перспективного развития является Системный оператор.

Сергей Павлушко подчеркнул, что в уходящем году во взаимодействии с органами исполнительной власти и субъектами электроэнергетики Системный оператор разработал сразу два основных документа перспективного планирования – Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

«Интенсивный рост потребления электроэнергии диктует необходимость сбалансированного развития энергосистемы, отвечающего растущим социально-экономическим потребностям. Решения, заложенные в разработанные Системным оператором документы, имеют долгосрочные последствия для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и стабильного энергоснабжения потребителей, играют важную роль в реализации проектов общегосударственной важности, подобных расширению Восточного полигона железных дорог. Кроме того, они формируют условия для достижения целей низкоуглеродной повестки и служат отправной точкой при разработке инвестиционных программ субъектов отрасли», – отметил Сергей Павлушко.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что проект Генсхемы содержит решения по развитию объектов генерации всех типов, а также линий электропередачи 330 кВ и выше, а для технологически изолированных энергосистем и схем выдачи мощности электростанций – 220 кВ и выше.

В проекте СиПР ЭЭС определены решения по сооружению новых линий электропередачи, подстанций, размещению электростанций для предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности с учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем на 6-летний период.

Первый заместитель Председателя Правления проанализировал основные параметры развития энергосистемы России, и сообщил о прогнозируемых показателях ее работы, заложенных в проекты документов перспективного развития. Так, по расчетам Системного оператора, к 2030 году потребление электроэнергии в ЕЭС России увеличится до 1298 млрд кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,46 %. Потребление мощности возрастет по отношению к уровню текущего года без малого на 10 % до 186,7 тыс. МВт.

Он отметил, что ключевым приоритетом в развитии энергосистемы остается рациональное использование энергоресурсов и сбалансированное развитие всех типов генерации.

«Сбалансированное развитие генерации и сетевого комплекса – важнейшее условие обеспечения требуемого уровня надежности энергосистемы и энергобезопасности страны», – резюмировал Сергей Павлушко.

Круглый стол прошел в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В мероприятии приняли участие руководители комитетов Совета Федерации по экономической и социальной политике, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и крупнейших энергокомпаний, члены научно-экспертного совета при комитете Совета Федерации по экономической политике. Круглый стол прошел в совмещенном формате – очно и по видеоконференцсвязи.