Системный оператор представил членам Совета Федерации ключевые параметры развития энергосистемы России

2 часа назад
227
Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко принял участие в круглом столе «Актуальные вопросы перехода на новую модель планирования перспективного развития в электроэнергетике», организованном Комитетом Совета Федерации по экономической политике.

На мероприятии обсуждались магистральные направления развития энергетики с целью удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии, предотвращения диспропорций производства и потребления электроэнергии, обеспечения энергобезопасности, повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Участники подчеркнули, что электроэнергетика является ключевой инфраструктурной отраслью, которая должна развиваться опережающими по отношению к экономике темпами. 

Одной из основных тем круглого стола стали результаты ведущегося с 2023 года перехода к централизованной модели планирования будущего облика отрасли. В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» центром компетенций по планированию перспективного развития отрасли в новой системе планирования перспективного развития является Системный оператор.

Сергей Павлушко подчеркнул, что в уходящем году во взаимодействии с органами исполнительной власти и субъектами электроэнергетики Системный оператор разработал сразу два основных документа перспективного планирования – Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

«Интенсивный рост потребления электроэнергии диктует необходимость сбалансированного развития энергосистемы, отвечающего растущим социально-экономическим потребностям. Решения, заложенные в разработанные Системным оператором документы, имеют долгосрочные последствия для обеспечения устойчивой работы энергосистемы и стабильного энергоснабжения потребителей, играют важную роль в реализации проектов общегосударственной важности, подобных расширению Восточного полигона железных дорог. Кроме того, они формируют условия для достижения целей низкоуглеродной повестки и служат отправной точкой при разработке инвестиционных программ субъектов отрасли», – отметил Сергей Павлушко.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что проект Генсхемы содержит решения по развитию объектов генерации всех типов, а также линий электропередачи 330 кВ и выше, а для технологически изолированных энергосистем и схем выдачи мощности электростанций – 220 кВ и выше.

В проекте СиПР ЭЭС определены решения по сооружению новых линий электропередачи, подстанций, размещению электростанций для предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности с учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем на 6-летний период.

Первый заместитель Председателя Правления проанализировал основные параметры развития энергосистемы России, и сообщил о прогнозируемых показателях ее работы, заложенных в проекты документов перспективного развития. Так, по расчетам Системного оператора, к 2030 году потребление электроэнергии в ЕЭС России увеличится до 1298 млрд кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,46 %. Потребление мощности возрастет по отношению к уровню текущего года без малого на 10 % до 186,7 тыс. МВт.

Он отметил, что ключевым приоритетом в развитии энергосистемы остается рациональное использование энергоресурсов и сбалансированное развитие всех типов генерации.

«Сбалансированное развитие генерации и сетевого комплекса – важнейшее условие обеспечения требуемого уровня надежности энергосистемы и энергобезопасности страны», – резюмировал Сергей Павлушко.

Круглый стол прошел в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В мероприятии приняли участие руководители комитетов Совета Федерации по экономической и социальной политике, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и крупнейших энергокомпаний, члены научно-экспертного совета при комитете Совета Федерации по экономической политике. Круглый стол прошел в совмещенном формате – очно и по видеоконференцсвязи.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
8 часов назад
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК». Глава Минэнерго России пообщался с сотрудниками, поблагодарил их за самоотверженную работу, отметив ее важность и в государственном масштабе, и для жизни каждого человека....
Компания:
МРСК Центра
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения
10 часов назад
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения. Такой пункт войдет в рекомендации Комитета по итогам  «круглого стола» на тему «Энергетическое машиностроение в Российской Федерации: вопросы технологического суверенитета»,...
Минэнерго приняло участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система»
10 часов назад
В ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система» участники обсудили электрификацию объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также вопросы вывоза угольной продукции в восточном, северо-западном и южном направлениях на экспорт в 2024 году и планы на 2025 год....
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергостратегии РФ до 2050 года
25 нояб. 2024, 12:45:09
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы по энергетике, а также представители компаний топливно-энергетического комплекса и отраслевых организаций. Министр подчеркнул курс на сохран...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики
25 нояб. 2024, 11:15:11
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Одной из ключевых тем совещания стала реализация Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона, запланированная на 2025-2027 годы. Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии составит более 1 млрд рублей.  Как сообщил Александр Бречалов, в ближайшие три...
Россия и Сербия подписали соглашения о сотрудничестве в трудовом законодательстве и нефтетранспортной инфраструктуре
22 нояб. 2024, 13:15:02
На уровне правительств, профильных ведомств и бизнеса Россия и Сербия подписали ряд важных документов, которые помогут странам придать новую динамику двусторонней торговле, инвестициям и совместным кооперационным проектам. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам юбилейного заседания межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическ...
Минэнерго держит на контроле состояние защищенности энергообъектов ДНР
22 нояб. 2024, 09:45:00
По поручению Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин посетил ряд объектов угольной промышленности Донецкой Народной Республики. В рамках осуществления ведомственного контроля представитель Минэнерго ознакомился с ходом работ по строительству водоотливных комплексов, а также оценил состояние защи...
Игорь Маковский и Петр Фрадков обсудили сотрудничество в области цифровизации и технологического суверенитета
21 нояб. 2024, 12:15:16
19 ноября генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский в рамках встречи с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсудил перспективы сотрудничества в области цифровизации и повышения технологического суверенитета. В рамках визита председатель ПСБ Петр Фрадков посетил новый координационный центр. Генеральный директор Игорь Маковский представил уникальные возможности цифрового...
Компания:
МРСК Центра
В Тегеране состоялись переговоры Сергея Цивилева с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади
20 нояб. 2024, 18:00:18
Сергей Цивилев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел переговоры с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади по вопросам развития сотрудничества в энергетике и промышленности. В состав делегации также вошли представители российских компаний и государственных ведомств. Сергей Цивилев отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Ирана прод...
Комитет Государственной Думы по энергетике в своем Решении сформулирует ряд замечаний к Генсхеме размещения объектов электроэнергетики
19 нояб. 2024, 16:00:00
Для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию Комитет по энергетике предлагает внести в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года более четкое и географически равномерное планирование размещения мощностей атомной и гидроэнергетики. Генеральная схема разработана с учетом проекта Энергостратегии РФ до 2050 года; п...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
19 нояб. 2024, 11:15:00
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр экономического развития Максим Решетников, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, представители других профильных ведомств, руководители и представители энерге...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Республики Алтай
19 нояб. 2024, 09:15:00
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Республики Алтай Андрей Турчаком. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, включая реализацию Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона. В частности, Сергей Цивилев и Андрей Турчак обсудили тарифное регулирование и возможность увеличения объемов электрогенер...
На Затонской ТЭЦ обсудили вопросы импортозамещения и инноваций в электроэнергетике
18 нояб. 2024, 17:00:01
14 ноября 2024 года на Затонской ТЭЦ, филиале ООО «БГК», состоялось совместное заседание Комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и экспертной секции по законодательному регулированию вопросов импортозамещения и инноваций в топливно-энергетическом комплексе. В обсуждении актуальных вопросов приняли уча...
Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта «Санкт-Петербург марина»
15 нояб. 2024, 14:30:00
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросу реализации проекта «Санкт-Петербург марина». В нём приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители Минстроя, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Росимущества, Росавтодора, корпорации «Туризм.РФ», инвестора и другие. В ходе совещания обс...
Создание особой экономической зоны в Хакасии набирает обороты
15 нояб. 2024, 10:45:08
В рамках рабочей командировки в Москву министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун встретился с председателем Алюминиевой Ассоциации Ириной Казовской и директором по развитию рынков ОК РУСАЛ Евгением Васильевым. Целью встречи стало обсуждение создания правительством Хакасии Особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Развитие долины позволит не только обес...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация
Сергей Цивилев провёл встречу с Главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.
15 нояб. 2024, 09:45:09
Участники совещания обсудили реализацию Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории республики. В частности: вопросы электроснабжения Кызыла, включая строительство высоковольтной электрической подстанции «Эне-Сай» и линии электропередач в Монгун-Тайгинском районе; квотирование перевозок угля по ж/д в Восточном напр...
Около 60 км М-3 «Украина» к 2026 году станет скоростной трассой
14 нояб. 2024, 17:45:14
После завершения работ скоростная трасса свяжет Москву и Калужскую область, что даст импульс к развитию не только крупных городов, но и близлежащим регионам в целом.  Это стало главной темой встречи губернатора Калужской области Владислава Шапши и председателя правления Госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.  Владислав Шапша поблагодарил Госкомпанию «Автодор&raqu...
Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым
13 нояб. 2024, 11:00:00
Заместитель Председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Мордовии Артёмом Здуновым. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам научно-технологического развития и образования. «Президент Владимир Путин поставил национальную цель развития России – технологическое лидерство. Мы...
Игорь Маковский: комплекс принятых нами мер по защите объектов и персонала доказал свою эффективность
12 нояб. 2024, 11:45:03
Генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, в ходе которого высоко оценил действия персонала при выполнении профессионального долга в условиях угрозы атаки БПЛА. Благодаря уже действующим мерам сотрудники и объекты электросетевого комплекса в регионах ЦФО не пострадали от массированной вражеской атаки БПЛА 9-10 ноября. Превентивные шаги по о...
Компания:
МРСК Центра
Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинск
08 нояб. 2024, 15:45:01
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Челябинск. Он посетил ряд ключевых промышленных объектов в регионе и выступил на пленарной дискуссии Русского экономического форума. Её тема в этом году – «Россия-2030: Человек. Семья. Развитие». Среди участников дискуссии – главы регионов, представители зако...