В МЭИ прошло заседание нового Совета РАН «Научные проблемы обеспечения суверенитета страны в области вычислительных и информационных технологий»

26 ноября 2024 в НИУ «МЭИ» прошло первое заседание нового Совета РАН «Научные проблемы обеспечения суверенитета страны в области вычислительных и информационных технологий» под председательством академика РАН Владимира Бетелина.

В рамках заседания обсуждались перспективные подходы к разработке современной промышленной электроники на основе серийно выпускаемой отечественной электронной компонентной базы и внедрению такой электроники в системы автоматики распределительные электрические сети с целью повышения производительности труда и улучшения качества электроснабжения потребителей.

«Обсуждаемые подходы к разработке отечественной электроники не только способствуют технологическому прогрессу, но и укрепляют нашу независимость в критически важных секторах экономики. Участие НИУ «МЭИ» в Совете РАН открывает новые перспективы для внедрения инновационных решений в энергетическую отрасль. Мы готовы активно внедрять результаты научных исследований в практику, укрепляя связи между образованием, наукой и промышленностью России», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

От МЭИ в Совет РАН входят ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и директор института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова НИУ «МЭИ» Роман Куликов, от энергетической отрасли заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов и заместитель директора по технической политике и аудиту по проектированию АО «ОЭК» Кирилл Лунин.

Разработкой современной программно-аппаратных комплексов занимаются специалисты института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова НИУ «МЭИ, института электроэнергетики НИУ «МЭИ» и институт информационных и вычислительных технологий НИУ «МЭИ».