В энергосистеме Республики Мордовия реализован первый проект по внедрению цифровой технологии для контроля максимально допустимых перетоков мощности

Специалисты Филиала Системного оператора Пензенское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Пензенской области и Республики Мордовия) ввели в промышленную эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Сечение №1 МЭС» энергосистемы Республики Мордовия. Это первый проект внедрения цифровой технологии СМЗУ в энергосистеме республики.

Применение СМЗУ для контроля максимально допустимых перетоков при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в этом контролируемом сечении на величину до 10 % (на 20 МВт) без снижения уровня надежности энергоснабжения потребителей Центрального и Восточного энергорайонов Республики Мордовия, включая столицу республики – город Саранск.

«Потребление энергорайона, ограниченного контролируемым сечением «Сечение №1 МЭС», составляет 70 % от общего потребления энергосистемы Республики Мордовия. Применение технологии СМЗУ позволит расширить область допустимых режимов работы энергосистемы и оптимально использовать пропускную способность контролируемого сечения во время ремонтной кампании», – отметил директор Пензенского РДУ Игорь Шехватов.

Система мониторинга запасов устойчивости – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» многопрофильным российским научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Система непрерывно в циклическом режиме выполняет расчеты электрических режимов и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.