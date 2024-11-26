Возвращение госконтроля, лицензирование кабельной отрасли и экономическая проблема фальсфикации. Мнение EL-Комитета НОПСМ

Дмитрий Зорин, руководитель EL-комитета НОПСМ в рамках большой пресс-конференции ТАСС о качестве строительных материалов (основной упор был сделан на качестве цемента) поделился своим мнением о критической необходимости возврата системы государственного контроля качества кабельной продукции в России и экономической проблеме фальсификата, который приводит к деградации всего рынка.

Текущая конфигурация кабельного рынка делает производство фальсификата жизнеспособной и эффективной рыночной моделью, чем пользуются недобросовестные производители. А в условиях, когда нет контроля со стороны государства, те, кто хочет делать качественный и безопасный кабель берут удар на себя. Предприятиям приходится объединяться, чтобы работать по-закону и производить качественную продукцию, но все это требует затрат, времени и, главное, никогда не окупается, ведь рынок общий, а фальсификатчики будут только рады насолить конкуренту.

Потенциальным решением для того, чтобы сделать модель производства фальсификата не выгодной может стать не только возвращение функций по контролю государству, например в лице Росстандарта, а, например, введение лицензирования кабельного производства.

Как оздоровить кабельный рынок и сделать конкуренцию честной — читайте в материале "Кабельный фальсификат вредит рынку, а пострадать могут люди. Мнение EL-Комитета"