IEK GROUP и чемпионат «Хайтек»: 10 лет партнерства

В Екатеринбурге завершился XI Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Около 500 рабочих и инженеров 14 крупнейших российских предприятий сражались за звание лучшего в своем деле. IEK GROUP выступил главным партнером самой многочисленной по числу заявившихся участников компетенции — «Электромонтаж».

10 лет назад IEK GROUP предложила включить в молодой чемпионат сквозных рабочих профессий компетенцию «Электромонтаж». Ежегодно компания внедряла в ее программу новые технологии, росло мастерство участников. И если в 2014 году от них ожидался монтаж реверса двигателя и управление освещением с помощью таймера, то сегодня эксперты и конкурсанты в совершенстве владеют навыками работы с оборудованием автоматизации ONI, настраивают человеко-машинный интерфейс, используют контроллеры для управления энергией, создают комплексные электротехнические системы.

Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP:

«Партнерство с „Хайтек“ — одно из направлений комплексной работы IEK по формированию и совершенствованию продвинутых навыков у электромонтажников. В электротехнической отрасли наша компания занимает одну из лидирующих позиций не только с точки зрения бизнеса, но и по уровню социальной ответственности: ежегодно при нашей поддержке проводится большое количество мероприятий для вовлечения в профессию и отработки мастерства. Благодаря этому растет количество специалистов, которые умеют работать с нашим технологичным оборудованием и разрабатывать комплексные решения».

Для IEK GROUP «Хайтек» — это еще и площадка, где можно протестировать новинки и обсудить возможности и характеристики оборудования с непосредственными пользователями. В 2024 году в выставочной зоне чемпионата компания представила современный АВР, выполненный на продукции IEK и ONI. Устройство не только имеет цифровую систему управления и анализа работы электроустановки, но и позволяет анализировать данные через WEB, подключаясь к контроллеру ONI по Wi-Fi.