IEK — электротехнический «Бренд года в России»! Жюри оценило новый фирменный стиль и развитие продуктового портфеля компании

IEK завоевал награду престижной национальной премии «Бренд года в России» в номинации «Электротехнические изделия». Новый фирменный стиль, позиционирование и развитие продуктового портфеля высоко оценило экспертное жюри.

IEK заявился на участие в Высшей лиге. В ней представлены крупные федеральные бренды с большим количеством клиентов. В этой категории отбор был особенно строгим. Жюри оценивало уникальность, узнаваемость, репутацию, эффективность и социальную ответственность бренда, а также его коммуникацию с клиентами, вклад в развитие отрасли и лидерские позиции.

IEK успешно прошел трехэтапный отбор и набрал наивысший балл среди конкурентов! Эксперты отметили динамичное развитие компании: собственные разработки и патенты, а также активное развитие производственных площадок, локализацию производства продукции бренда в России.

— В 2024 году IEK отметил 25-летие и обновил фирменный стиль и слоган «Включаемся в жизнь!», который отражает новое позиционирование бренда на рынке, возросший уровень компетенций нашей компании, — говорит Наталья Сухова, руководитель управления брендинга и маркетинговых коммуникаций IEK GROUP. — Сегодня IEK является одним из лидеров электротехнического рынка России, представляет широкий спектр продукции и делает фокус на комплексных решениях для различных отраслей. В центре нашего внимания — люди, их комфорт, потребности и безопасность. Мы включаемся в жизнь каждого клиента, чтобы сделать ее проще и удобнее. Приятно, что жюри по достоинству оценило новый стиль и ассортиментную стратегию бренда.

Национальная премия «Бренд года в России» — общественно значимый конкурс, направленный на признание и продвижение отечественных компаний. Премия отмечает и продвигает бренды-лидеры, которые задают тренды рынка и определяют развитие своей отрасли.