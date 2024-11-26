На гостиничный комплекс в Ленобласти намерены потратить 2,3 млрд рублей

В Выборгском районе Ленинградской области планируется строительство гостиничного комплекса. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 2,3 млрд рублей, пишет издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области».

Власти региона намерены развернуть строительство на территории мыса Бобовый площадью 6,8 га. Площадка находится на берегу Выборгского залива. Из презентации проекта для инвестора следует, что комплекс рассчитан на 160 номеров. Там разместят также термокомплекс с открытым бассейном на 200 человек и видовой ресторан на 140 мест.

«В данный момент к площадке проявлен интерес со стороны нескольких инвесторов. При принятии компанией положительного решения об инвестировании средств понадобится год на инженерно-геологические изыскания и проектирование, и минимум два года – на строительство»,— заявил представитель учреждения.

Администрация Ленобласти не собирается останавливаться на одном комплексе, поскольку на мысе можно застроить 31 га. Инвесторам предложат и другие участки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что НЭО одобрили льготное финансирование проекта по строительству КПО «Островский» в Ленобласти в размере 14,606 млрд рублей.

Татьяна Титаева