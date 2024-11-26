Правительство Московской области и «Россети Московский регион» реализуют крупные инвестпроекты для развития электросетевого комплекса

В ПАО «Россети Московский регион» состоялось совещание с участием генерального директора компании Александра Пятигора и вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Также на встрече присутствовали представители Министерства энергетики Подмосковья.

Участники обсудили процесс технологического присоединения ключевых объектов, в том числе возводимых в рамках крупных инвестпроектов, а также реализацию масштабной программы «Россети Московский регион» для повышения надежности электроснабжения потребителей и строительство четырех новых высоковольтных подстанций.

«Строительство подстанций «Чехов», «Кудиново», «Ромашково» и «Наукоград» является для нас стратегическим проектом, поскольку их планирование осуществлялось с учётом особенностей населённых пунктов, где в настоящее время наблюдается повышенный уровень нагрузки на электросеть. Сдача этих объектов в установленные сроки может значительно улучшить ситуацию с надёжностью электроснабжения потребителей. Правительство региона окажет всестороннюю поддержку в решении всех проблемных вопросов, чтобы обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию, так как это напрямую влияет на качество жизни сотен тысяч наших жителей», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Александр Пятигор рассказал о работе, которую проводят специалисты компании «Россети Московский регион» для развития и модернизации электросетевой инфраструктуры Подмосковья. Только за последние несколько месяцев введены в строй мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая» и подстанция 35 кВ «Бегичево» на юге области. Особое внимание руководство компании уделяет вопросам технологического присоединения объектов крупного, среднего и малого бизнеса к электоросетям. В частности, в контуре повышенного внимания объекты особой экономической зоны «Максимиха» и крупный агропромышленный комплекс «Гринфилдс Агро».