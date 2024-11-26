«Росэлектроника» представляет образцы перспективной ЭКБ на выставке «Электроника России»

3 часа назад
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» представляет на выставке «Электроника России» образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, а также новейшее отечественное сетевое оборудование, измерительную аппаратуру и светодиодную технику, способные заменить иностранные аналоги.

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) демонстрирует на стенде сетевые адаптеры и маршрутизаторы «Ангара» на базе сверхбольших интегральных микросхем отечественной разработки. Коммуникационная сеть «Ангара» обеспечивает обмен данными между серверами со скоростью до 200 Гбит/с со сверхнизкой задержкой. Аппаратура позволяет создавать межузловую высокоскоростную коммуникационную сеть для суперкомпьютеров и высокопроизводительных кластеров.

Также НИЦЭВТ представляет высокопроизводительный отказоустойчивый сервер общего назначения. Комплектация аппаратуры может меняться в зависимости от требований заказчика.

Томский НИИ полупроводниковых приборов демонстрирует широкую линейку металлокерамических изделий, в том числе, платы, узлы и корпуса, изготовленные с использованием высокотемпературной (HTCC) и низкотемпературной (LTCC) технологий. Также предприятие представляет зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура позволяет проверить, удовлетворяют ли изготовленные компоненты исходным требованиям, а также построить и верифицировать математические модели элементов интегральной схемы.

Саратовское НПП «Алмаз» показывает на выставке системы газовой безопасности - аппаратуру контроля утечки газомоторного топлива для автотранспорта и сигнализаторы газа Gazotron. Также предприятие представляет первый российский роботизированный комплекс для сердечно-легочной реанимации «КардиоРобот». Аппарат способен проводить непрямой массаж сердца в течение 45 минут, то есть в 15 раз дольше человека. 

«Спрос на отечественные компоненты со стороны российских разработчиков и производителей электроники значительно вырос в последнее время. Отвечая на запрос рынка, предприятия холдинга ведут активную работу по импортозамещению электронной компонентной базы и выпускают изделия с техническими характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам. Кроме того, на выставке мы демонстрируем востребованное сегодня отечественное оборудование для создания крупных высокопроизводительных кластеров, а также роботизированную медицинскую технику», - рассказали в «Росэлектронике».

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