Структура «Ростеха» получила право пользования месторождением Ак-Суг

Победителем аукциона на право разработки медно-молибденового месторождения Ак-Суг в Туве стала структура «Ростеха» - предприятие АО «ПГП» («Перспективные горнорудные проекты»). Об этом сообщается в ГИС «Торги». Единственный участник аукциона предложил разовый платеж в сумме на 347 млн руб. больше указанного в условиях торгов – за 3,8 млрд руб. при начальной стоимости – 3,4 млрд руб. Лицензия на пользование участком недр предоставляется на 20 лет.

«Единственный заявитель АО «Перспективные горнорудные проекты» соответствует специальным требованиям к участникам аукциона, установленным распоряжением, в части наличия доли (вклада) участия государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в уставном капитале юридического лица, подавшем заявку на участие в аукционе, не менее 50%», - говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Балансовые запасы месторождения Ак-Суг — 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. Ранее лицензией владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео» Михаила Прохорова. Компания планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. медно-молибденового концентрата. По данным сайта «Интергео», начало добычи планировалось на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Но в мае Роснедра решили отозвать лицензию из-за нарушения срока строительства инфраструктуры.

Лолита Белова