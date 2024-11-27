Энергетики «Россети Урал» увеличили мощность подстанции «Полуденная» в Пермском муниципальном округе
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» увеличили мощность подстанции 35/6 кВ «Полуденная» в Пермском муниципальном округе. Взамен силового трансформатора мощностью 2,5 МВА установлен трансформатор мощностью 4 МВА.
Реализация указанных мероприятий направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в поселке Юго-Камский, деревнях Полуденная и Петушки.
Замена оборудования на подстанции 35/6 «Полуденная» проведена в рамках реализации программы повышения качества электроснабжения населенных пунктов, обслуживаемых Култаевским районом электрических сетей. Программа была утверждена в февраля 2023 года и предусматривает выполнение более 200 мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжение потребителей в 37 населенных пунктах.
Среди реализуемых энергетиками мер - установка новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих электросетевых объектов, замена голого неизолированного провода на самонесущий изолированный, прокладка дополнительных линий электропередачи, оптимизация схем электроснабжения проблемных территорий.