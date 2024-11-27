Энергетики «Россети Урал» увеличили мощность подстанции «Полуденная» в Пермском муниципальном округе

С начала 2024 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили и усилили почти 340 опор в Астрахани, отремонтировали более 30 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также энергетики провели ремонт на 10 крупных питающих центрах...