Группа «Терра-Ток» закупила оборудование для производства шинопровода
Группа «Терра-Ток» закупила пресс-формы для производства деталей, которые будут использоваться в шинопроводе малой мощности ̶ одного из продуктов компании. Таким образом планируется увеличить объем комплектующих, которые выпускаются собственными силами и сократить зависимость от внешних поставщиков. Шинопровод рассчитан для питания маломощных нагрузок, а также осветительных приборов с максимальной суммарной токовой нагрузкой до 80 А. Всего в ассортиментном портфеле компании четыре линейки шинопровода с максимальной токовой нагрузкой до 6300А в стандартном исполнении и до 100.000 А при проектном решении.
Основное преимущество маломощного шинопровода – это компактная конструкция в самонесущем корпусе с большим количеством розеток под отводные блоки. При его прокладке нет необходимости сооружать отдельную трассу из лотков. В шинопроводе реализовано решение для системы освещения в виде дополнительных цепей управления работающим по протоколу DALI. Одна ветка шинопровода может быть с одной либо двумя цепями питания, до 40А каждая.
Закупка пресс-форм – это один из шагов принятой политики компании по наращиванию производительности, повышения качества и расширения ассортиментного портфеля. Это не первый шаг, сделанный в сторону производства диэлектрических деталей: параллельно компания осваивает технологию по производству диэлектриков из реактопластов для других линеек шинопровода.
"Мы стремимся к независимости и устойчивости в производстве, и этот шаг является важным шагом в этом направлении," – отметил Дмитрий Щепанов, технический директор Группы "Терра-Ток". "Новое оборудование позволит компании не только увеличить объемы производства, но и улучшить качество продукции. Мы уверены, что это принесет значительные преимущества клиентам."