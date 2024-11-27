Группа «Терра-Ток» закупила оборудование для производства шинопровода

7 часов назад
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Источник:
ГК Терра-Ток
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Группа «Терра-Ток» закупила пресс-формы для производства деталей, которые будут использоваться в шинопроводе малой мощности  ̶  одного из продуктов компании. Таким образом планируется увеличить объем комплектующих, которые выпускаются собственными силами и сократить зависимость от внешних поставщиков. Шинопровод рассчитан для питания маломощных нагрузок, а также осветительных приборов с максимальной суммарной токовой нагрузкой до 80 А.   Всего в ассортиментном портфеле компании четыре линейки шинопровода с максимальной токовой нагрузкой до 6300А в стандартном исполнении и до 100.000 А при проектном решении.

Основное преимущество маломощного шинопровода – это компактная конструкция в самонесущем корпусе с большим количеством розеток под отводные блоки. При его прокладке нет необходимости сооружать отдельную трассу из лотков. В шинопроводе реализовано решение для системы освещения в виде дополнительных цепей управления работающим по протоколу DALI. Одна ветка шинопровода может быть с одной либо двумя цепями питания, до 40А каждая.  

Закупка пресс-форм – это один из шагов принятой политики компании по наращиванию производительности, повышения качества и расширения ассортиментного портфеля. Это не первый шаг, сделанный в сторону производства диэлектрических деталей: параллельно компания осваивает технологию по производству диэлектриков из реактопластов для других линеек шинопровода.

"Мы стремимся к независимости и устойчивости в производстве, и этот шаг является важным шагом в этом направлении," – отметил Дмитрий Щепанов, технический директор Группы "Терра-Ток". "Новое оборудование позволит компании не только увеличить объемы производства, но и улучшить качество продукции. Мы уверены, что это принесет значительные преимущества клиентам."

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Терра-Ток
Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Компания является разработчиком шинопровода «Bafen» с эксклюзивным правом на реализацию системы; разработчиком и производителем автоматизированных производственных линий для собственного производства.
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