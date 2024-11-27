На новое оборудование для Курской АЭС потратят 2,4 млрд рублей

АО «Концерн Титан-2» ищет поставщика электрооборудования для реконструкции схемы выдачи мощности энергоблока №3 Курской АЭС, который планируется эксплуатировать еще 9 лет. Сумма закупки - 2,299 млрд рублей.

Информация о лоте появилась на электронных торговых площадках в понедельник, 25 ноября. Закупка проводится по упрощенной форме, прием заявок завершится уже утром 28 ноября.

«Концерн Титан-2» базируется в Ленинградской области, является стратегическим партнером «Росатома», выполняет работы на действующих и строящихся АЭС.

Курская АЭС находится в 60 км от государственной границы, вблизи г. Курчатов. В ноябре 2024 года глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что станция работает штатно, несмотря на сложную внешнюю обстановку.

Доля Курской атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35%. Она обеспечивает электроэнергией регионы ЦФО и более 90% промышленных предприятий Курской области. Два из четырех энергоблоков АЭС были планово переведены в режим без генерации в конце 2021-го и начале 2024 года. Оставшиеся энергоблоки будут работать еще несколько лет: третий – до 2033 года, четвертый – до 2035. Таким образом, каждый из работающих сейчас блоков прослужит по 50 лет.

В 2018 году началось строительство Курской АЭС-2 – так называемой станции замещения. Первый из двух новых энергоблоков планировалось запустить в декабре 2024 года. Работы велись по графику, однако летом «Росатом» принял решение о временном сокращении персонала на стройплощадке.