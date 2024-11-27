Петербург вложит 5 млрд рублей в инфраструктуру двух технологических долин

Власти Санкт-Петербурга выделят 5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры для двух технологических долин, которые создаются в городе при участии ведущих технических вузов. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"В Северной столице идет активное создание двух технологических долин. На юге строим ее вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом, Университетом ИТМО и Морским техническим университетом. Базой Технологической долины на севере станет Санкт-Петербургский политехнический университет. В сумме это порядка 6 тысяч студентов и 12 тыс. специалистов. Город направляет 5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры для этих инновационных территорий", - сказал губернатор.

Он сообщил, что город будет развивать разные формы поддержки научно-технологического развития.

"В этом году мы кратно увеличили премии правительства Петербурга в области науки и технологий, стипендии лучшим студентам. Все это - серьезные стимулы научно-технологического развития города", - отметил он.

Беглов ранее сообщил, что в ближайшие годы количество индустриальных зон и технопарков в Петербурге увеличится на треть. В городе появится до 30 площадок: помимо двух технологических долин, будет еще 20 промышленных предприятий и 8 образовательно-производственных полигонов на базе крупных промышленных предприятий.