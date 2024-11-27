Проект расширения участка Московского большого кольца получил положительное заключение Главгосэкспертизы России

Федеральная трасса А-108 «Большое московское кольцо» проходит по маршруту Дмитров - Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров. Четырехполосным после капитального ремонта станет участок с 388 по 395 км в Калужской области.

«Сегодня отрезок федеральной трассы с 388 по 395 км представляет собой двухполосную автодорогу II технической категории. Основные цели капитального ремонта – уширение проезжей части до четырех полос с разделением встречных потоков, установка наружного освещения на всем протяжении участка. Это позволит сделать комфортным и безопасным движение автотранспорта, в том числе с учетом прогнозного роста трафика, где будут преобладать грузовые автомобили», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Вадим Стыценко.

Строительная длина участка капремонта – 7,902 км. По окончании работ он будет отвечать нормам автодороги II категории. Помимо устройства нового дорожного полотна на основной оси трассы А-108 планируют привести в нормативное состояние примыкания и пересечения с дорогами местного значения. Кроме того, установят шумозащитные экраны общей длиной более 3256 м, благоустроят автобусные остановочные пункты.

Заказчик – ФКУ «Центравтомагистраль». Генеральный проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».